Chocarro y su esposa protagonizan escena íntima en telenovela

En una entrevista por videollamada para el medio People en Español, ambos actores narraron cómo fue la experiencia de trabajar juntos por primera vez en televisión.

Para Laurse este proyecto forma parte de una participación especial en la que da vida a la psicóloga del personaje que interpreta Chocarro.

"Obviamente estábamos en su ámbito y él se sentía súper cómodo. Yo estaba un poco nerviosa por olvidarme los textos, pero sabía que las escenas iban a funcionar porque David tiene una capacidad de improvisación maravillosa. Yo solamente me dejé llevar y lo seguía. Me divertí muchísimo. Todos me trataron súper bien", expresó Laursen a People en Español.

Mientras que para Chocarro la experiencia significó un momento muy divertido. "La experiencia fue hermosa. La verdad es que fue súper divertido. Creo que también vino muy bien que fuera ella quien lo interprete porque el personaje tenía que entrar como con mucha fuerza, mucha confianza por las situaciones que van a ver", dijo el actor argentino.

De esta manera, ambos dejaron a un lado el pudor y como profesionales de la actuación sorprendieron a los telespectadores con una escena en cama: la primera que ambos realizan juntos en la ficción.

"Yo me siento muy cómoda cuando trabajamos con David. Él es muy exigente y te lleva a buscar la excelencia. Algunas veces nos hemos peleado, pero no fue este el caso", comentó Laursen, quien aseguró que al ingresar al estudio de grabación con su pareja le generó "más tranquilidad". "Trabajar con alguien que ya conoces ‘te da confianza’", dijo.

Asimismo, Chocarro resaltó el profesionalismo de su esposa. "Que se sienta cómoda obviamente lo doy casi por descontado. Yo sé que está cómoda trabajando conmigo, pero en realidad lo que me genera es más una situación global. Creo que están todos muy pendientes de no incomodarla porque es mi esposa. Igual Caro es tan relajada en ese sentido. Ella va, hace su trabajo como cualquiera y enseguida las cosas se acomodan y todos fluyen porque ella tiene una actitud absolutamente profesional, trabajadora, de entrega. Entonces, no hay mucha complicación la verdad", relató David.

"Gracias por la captura. Me encantó poder hacer esta participación", escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

100 Días Para Enamorarnos se transmite de lunes a viernes por Telemundo a las 9:00 p.m.