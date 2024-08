Christian Chávez agradece a Anahí dedicatoria de cumpleaños

Sin embargo, las diferencias no han sido lo suficientemente grandes como para que la cantante de Sálvame se tomara un tiempo para compartir en redes sociales una breve pero sentida imagen con motivo del cumpleaños de quien fue por años de sus amigos más cercanos.

En una historia de Instagram, Anahí compartió una fotografía en la que ella y Christian se encuentran en un ensayo de la gira Soy Rebelde Tour, acompañada de la frase: "Feliz cumpleaños" y mencionó al cantante.

Posteriormente, Chávez reposteó la publicación en sus historias y agregó: "Gracias", junto con un emoji de corazón rojo y el símbolo del infinito, una muestra de que pese al distanciamiento, ambos continúan siendo personas especiales e importantes en la vida del otro.

Distanciamiento

Mucho se ha rumorado sobre las relaciones entre los integrantes de RBD tras el presunto fraude de la gira cometido por el exmánager de la banda, Guillermo Rosa. Sin embargo, aunque todos tienen posturas diferentes, todo indica que Anahí dio un paso atrás debido a su vínculo con el acusado.

En declaraciones al programa De primera mano, Chávez señaló que actualmente su amistad se ha visto afectada.

"No está bien desafortunadamente. Pero pasa, pasa muchísimo. En las familias pasa mucho, de pronto, te enojas con tu hermana y le dejas de hablar dos, tres meses, o no tienes la misma forma de pensar. Y creo que esto es algo que estoy viendo desde que decidí poner mis límites, y decir ‘voy a luchar por lo que quiero, por lo que pienso’", comentó.

Christian Chávez enfatizó que si bien hoy su amistad se encuentra vulnerable, no significa que no celebre sus logros o que olvide todos los momentos en los que mutuamente se apoyaron, y manifestó que espera que en el futuro las diferencias pasen y puedan volver a unirse.

"No somos tan unidos como lo éramos. Pero esperamos que se pueda solucionar todo eso. El respeto, el cariño, el saber que (Anahí) siempre estuvo conmigo cuando lo necesité; así como yo he estado con ella cuando me ha necesitado y lo sabe. Ese cariño y ese agradecimiento siempre, siempre, va a existir; pero también es importante decir ‘esto es lo que opino, lo que pienso’, y así".