Cómo celebrar el Día de San Patricio en Miami

“Si quieren probar la mejor comida irlandesa, disfrutar de una cata de cervezas inolvidable, escuchar música en vivo, y bailar con los mejores DJs, tienen que venir a celebrar el Día de San Patrick a John Martin's”, dijo Frank Hondares, manager del restaurante y pub irlandés, consolidado como todo un emblema de la ciudad de Coral Gables gracias a sus 35 años de tradición en Miami.

Sobre el festival

Celebrando su trigésima primera edición del Festival Anual del Día de San Patricio de JohnMartin’s, el popular pub promete duplicar la suerte de los miamenses con dos días de diversión irlandesa, que comenzará a partir de las 2 p.m. del sábado 16 de marzo.

Un evento imperdible que constituye la celebración irlandesa más internacionalizada del mundo, que curiosamente tiene de protagonista a un santo no canonizado de origen inglés -y no irlandés-, llamado Maewyn Succat, no Patricio.

“El festival ofrecerá deliciosos platos de JohnMartin's, incluyendo los favoritos de los fans irlandeses, como Bangers & Mash, Fish & Chips, las alitas clásicas de JohnMartin's con barbacoa irlandesa y mucho más. También tendremos especial de bebidas para todo el día que incluyen una Harp Lager gratis con la compra de cualquier shot de Irish Whiskey”, adelantó Frank Hondares.

Fundado en el año 1989, John Martin's es uno de los puntos de encuentro y restaurantes más emblemáticos de Miami. El lugar destaca por representar el legado de sus fundadores, John Clarke y Martin Lynch, que lo concibieron como un típico pub irlandés, y porque ha sabido evolucionar brindado una oferta gastronómica estilo fusión sin igual, y una coctelería inspirada en el crisol único de Miami.

“Seguimos expandiendo nuestra oferta, pero sin descuidar nuestro ADN. Actualmente tenemos nuestro Lucky Hour [o Happy Hour], de 4 pm a 7 pm de lunes a viernes. Espacio de tiempo en el que los comensales pueden disfrutar de whisky irlandés, cerveza irlandesa, prosecco, y vino a mitad de precio, además de una oferta culinaria especialmente ideada para el Lucky Hour”, dijo Frank Hondares, quien también destacó que el pub ofrece Martini Night On The Mile todos los jueves a partir de las 7pm, con sus JohnMartinis a solo 8 dólares.

“Esta es la mejor opción para una noche de chicas con deliciosa comida, bebidas y mucho más en el corazón de Miracle Mile”, agregó.

Sobre el lugar

Rediseñado por la galardonada empresa Bigtime Design Studios, John Martin's cuenta con dos plantas y 7 mil pies cuadrados en los que se rinde homenaje al pub irlandés original, pero que en la actualidad se fusionan con un ambiente acogedor, contemporáneo y muy familiar.

Además, ofrece más de 352 tipos de whisky, entre los que destacan marcas irlandesas, escocesas, y japonesas, y posee el catálogo de las cervezas irlandesas más populares de Miami.

Celebración del Día de San Patricio

Cuándo: Sábado 16 de marzo de 2 p.m., a 12 a.m., y domingo 17 de marzo de 12 p.m., a 9 p.m.

Dónde: John Martin's | 253 Miracle Mile Coral Gables, FL 33134.

Costo: Asistencia gratuita.

Entradas: Haz clic aquí

Para conocer más sobre el lugar visite www.johnmartinsmiami.com o el perfil en Instagram @johnmartinsmiami.