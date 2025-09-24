miércoles 24  de  septiembre 2025
CERTAMEN

Confirman que Puerto Rico será sede del Miss Universo 2026

El regreso de Miss Universo a Puerto Rico representa también una oportunidad para la isla de proyectarse como destino turístico y cultural

Concursantes compiten en traje de gala en la 73 edición de Miss Universo.&nbsp;

Concursantes compiten en traje de gala en la 73 edición de Miss Universo. 

AFP
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Puerto Rico se prepara para brillar en el escenario internacional, ya que la edición número 75 de Miss Universo, se celebrará en la isla en noviembre de 2026. El anuncio fue realizado oficialmente por la Miss Universe Organization despertando gran entusiasmo entre los seguidores del certamen y los sectores turísticos y culturales de la isla.

El certamen se llevará a cabo en el Coliseo José Miguel Agrelot, conocido popularmente como El Choliseo, en San Juan, un recinto con capacidad para aproximadamente 18500 personas. Cabe mencionar que el país ha tenido una larga tradición en el concurso, con varias reinas que se han coronado a lo largo de la historia, como Deborah Carthy Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006).

Lee además
La escritora y periodista Grethel Delgado, ganadora del premio de poesía dedicado al centenario de Hialeah. 
RECONOCIMIENTO

Periodista de Diario Las Américas gana concurso de poesía dedicado a Hialeah
Gloria Estefan se presenta en el escenario durante los American Music Awards 2025 en el Teatro BleauLive del Fontainebleau Las Vegas el 26 de mayo de 2025 en Las Vegas, Nevada. 
MÚSICA

Gloria Estefan conquista su segundo No. 1 del año en listas de Billboard

La edición 2026 marcará el 75.º aniversario del certamen, lo que la convierte en una celebración especial, con actividades previas que incluirán eventos culturales, artísticos y sociales a lo largo de toda la isla. Se espera la participación de más de 130 concursantes de distintos países, quienes competirán por la codiciada corona en una gala que combinará moda, música y cultura.

Preparativos y retos

Organizar un evento de esta magnitud implica enfrentar diversos desafíos, como garantizar la seguridad de participantes y asistentes, coordinar el transporte, gestionar la infraestructura técnica y audiovisual del recinto y asegurar que todos los ensayos y presentaciones se realicen sin contratiempos.

La estrategia de promoción global también será clave para atraer audiencias de más de 160 países, consolidando la presencia internacional de Puerto Rico como sede de eventos de alto perfil.

Además, la organización ha resaltado la importancia de combinar la competencia de belleza con la promoción de la cultura puertorriqueña. Las actividades previas al concurso incluirán presentaciones artísticas, recorridos culturales y experiencias gastronómicas que permitirán a los visitantes y a las delegadas conocer la riqueza cultural de la isla más allá del escenario principal.

Puerto Rico protagonista

El regreso de Miss Universo a Puerto Rico representa no solo un evento de entretenimiento, sino también una oportunidad para la isla de proyectarse como destino turístico y cultural de primer nivel. Durante décadas, Puerto Rico ha sido un referente en concursos de belleza y este regreso refuerza su legado, destacando la tradición, talento y hospitalidad de su gente.

Con la celebración del 75.º Miss Universo en 2026, Puerto Rico se prepara para recibir al mundo, mostrar su cultura, y convertirse en epicentro de la belleza internacional en un evento que promete ser histórico tanto para los habitantes locales como para los fanáticos de todo el planeta.

Temas
Te puede interesar

Ofrecen a Meghan Markle programa de radio en Reino Unido

El artista Nacho Vegas anuncia primeras fechas de su gira en 2026

Shakespeare renace en Miami con versión moderna del "Rey Lear"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un avión de combate belga F-16 participa en el simulacro Nuclear de la OTAN Steadfast Noon.
Tensiones

Trump se muestra a favor de que países de la OTAN derriben aviones rusos que violen su espacio aéreo

Esta fotografía  muestra a Nicolás Maduro (izq.), hablando junto a Vladimir Padrino (der.), durante un despliegue militar en la localidad de Caribia, en las afueras de Caracas, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de Marcelo García)
Decreto

"Estado de conmoción exterior", la respuesta de Maduro al cerco de EEUU contra el Cartel de los Soles

Los inmigrantes ilegales Juan Carmen Pardón Méndez, de 29 años, y Juan Carlos Padrón Barrón, de 23 años, -ambos mexicanos- fueron recapturados por el ICE este martes, 23 de septiembre
TEXAS

ICE recaptura a dos inmigrantes indocumentados que atacaron a una agente de la Patrulla Fronteriza

El presidente Donald J. Trump habla en el hemiciclo de las Naciones Unidas.
DECLARACIÓN

Trump advierte: "Haremos volar por los aires a todo narco que envenene a EEUU"

El presidente Donald Trump ante las Naciones Unidas. 
¿Boicot?

La Casa Blanca exige investigar "incidente" en escalera mecánica que afectó a Trump en la ONU

Te puede interesar

Imagen referencial.
ÚLTIMA HORA

Un muerto y dos heridos durante tiroteo en oficinas de ICE en Dallas, atacante murió en el lugar

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump ante las Naciones Unidas. 
¿Boicot?

La Casa Blanca exige investigar "incidente" en escalera mecánica que afectó a Trump en la ONU

Proyección de dos ondas tropicales.
TEMPORADA CICLÓNICA

Advierten sobre posible formación de tormentas Humberto e Imelda en el Atlántico

Aviones interceptores supersónicos rusos MiG-31, equipados con misiles hipersónicos Kinzhal (Dagger), sobrevuelan la Plaza Roja durante el desfile militar del Día de la Victoria en Moscú, el 9 de mayo de 2018. 
Guerra

Rusia ignora consecuencias y anuncia continuar ofensiva contra Ucrania

Un avión de combate belga F-16 participa en el simulacro Nuclear de la OTAN Steadfast Noon.
Tensiones

Trump se muestra a favor de que países de la OTAN derriben aviones rusos que violen su espacio aéreo