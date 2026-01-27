Confirman ruptura amorosa de Bella Hadid y su novio Adan Banuelos

La modelo estadounidense Bella Hadid posa en la alfombra roja de Cannes con un vestido en blanco y negro del diseñador francés Jean Paul Gaultier.

MIAMI.- La modelo Bella Hadid de 29 años y su novio, el jinete Adan Banuelos, pusieron fin a su relación de dos años, así lo confirmó una fuente a la revista People. El medio Entertainment Tonight fue el primero en reportar la noticia a principios de esta semana.

Una fuente declaró a dicho medio que Hadid está "haciendo todo lo posible por mantenerse positiva y distraerse tras la ruptura ".

"Se ha mantenido ocupada con el trabajo y pasando tiempo con sus amigos cercanos. Todavía está asimilando la ruptura, ya que era una relación muy seria", añadió.

En diciembre pasado, Hadid y Banuelos, quienes comenzaron su relación en octubre de 2023, asistieron juntos a un evento en Dallas para la marca de fragancias de ella, Orebella.

Las fotos compartidas por la edición británica de Vogue mostraban a la ahora expareja muy enamorada y cariñosa en el evento.

El pasado mes de octubre, Banuelos también hizo un comentario poco común sobre su relación, que solía ser bastante discreta, a través de una serie de fotos en Instagram que mostraban muestras de afecto en público, con motivo de su aniversario y el cumpleaños de ella, el 9 de octubre.

“Octubre se ha convertido en un mes especial. Es el mes en que Dios te envió. A pesar de todo el caos y la fealdad, Él nos regaló algo puro y hermoso. Te amo, cariño. Te lo recordaré todos los días”, escribió en la publicación.

Historia de amor

En una entrevista para la portada de la edición de mayo de 2025 de la revista British Vogue, Hadid compartió la dulce historia de cómo conoció a Banuelos después de mudarse a Texas, donde su madre, Yolanda Hadid, y su padrastro estaban construyendo una casa.

La fundadora de Orebella contó que estaba lidiando con una enfermedad crónica y problemas de autoestima, lo que la impulsó a mudarse.

"Estoy con mi padrastro. Movemos ganado, salimos a cabalgar, y empiezo a sentirme un poco mejor, pero todavía lidiando con mis propios problemas. Entonces, al día siguiente, conozco a mi novio", explicó.

La modelo también reveló que Banuelos no tenía ni idea de su fama cuando se conocieron. Recordó que él le dijo: "Nunca supe quién eras hasta que vi tu cara por primera vez".

Asegura que para ella fue "como un soplo de aire fresco".