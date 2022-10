Conoce a los 8 participantes de "Mira quien baila"

La cantante Paulina Rubio, el bailarín Isaac Hernández y la actriz y bailarina Roselyn Sánchez serán los encargados de evaluar cada semana a los 8 participantes de esta nueva entrega, que a continuación se presentan.

El actor, cantautor y modelo Gabriel Coronel

Inició su carrera actoral en la serie Somos tú y yo. En 2012 grabó su primer álbum. También, participó en la primera temporada de Tu cara me suena de Univision.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mira Quien Baila (@miraquienbaila)

La actriz, escritora y productora Michelle González

Con la telenovela infantil Gotita de amor, Michelle González comenzó en la industria de la televisión con apenas 5 años. También, ha actuado para la gran pantalla con proyectos como I Carry You With Me, dirigida por Heide Ewing, directora nominada al Óscar. Hace 3 años escribió y produjo su primer cortometraje: Soy hombre.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mira Quien Baila (@miraquienbaila)

La bailarina, cantante y actriz Ana Isabelle

La boricua de 36 años estuvo en West Side Story, de Steven Spielberg. En su faceta como cantante, ha lanzado 3 álbumes y ha hecho duetos con artistas como Gilberto Santa Rosa, Plácido Domingo y José Feliciano.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mira Quien Baila (@miraquienbaila)

El coreógrafo y creador de contenido Jorge Anzaldo

Su talento se ha visto en obras como Monthy Python’s Spamalot, Bob Esponja, el musical, Hoy no me puedo levantar, entre otras. Fue coreógrafo y productor del videoclip Pa que guaye, de la agrupación CNCO.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mira Quien Baila (@miraquienbaila)

La cantante, compositora y bailarina María León

A partir de los 3 años inició en el baile y música. Fue vocalista del grupo Playa Limbo. Ganó la competencia Bailando por un sueño en 2014.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mira Quien Baila (@miraquienbaila)

El actor y cantante Miguel Martínez

Desde su aparición en la competencia Código F.A.M.A, en 2003, se le ha visto en telenovelas como Alegrijes y rebujos (2003), Misión S.O.S (2004), Atrévete a soñar (2009), Hasta el fin del mundo (2015), Simplemente María (2016), Hijas de la luna (2018), La mexicana y el guero (2020), Vencer el pasado (2021) y Vencer la ausencia (2022).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mira Quien Baila (@miraquienbaila)

La modelo, conductora y actriz Brenda Kellerman

En 2018 participó en el programa Reto 4 elementos junto a su hermano Jeff Kellerman y su pareja Ferdinando Valencia. Estuvo en la primera versión de la telenovela Corona de lágrimas y en Como dice el dicho.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mira Quien Baila (@miraquienbaila)

El actor y modelo Ferdinando Valencia

Su debut en televisión fue en 2006 en Código postal y desde entonces ha formado parte de diversos proyectos televisivos como En nombre del amor, Camaleones, Cuando me enamoro, La fuerza del destino, Por amar sin ley, entre otros.