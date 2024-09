Coral Gables baila al ritmo de la salsa con "Vive el Ritmo 2"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vive el Ritmo Miami 2 (@viveelritmo_miami2)

"La odisea que a mí me tocó viajar hace años no fue nada fácil, pero creo que a última hora todo ha trabajado para bien. Dicen que por algo pasan las cosas. Para mí ha sido un gran placer poder llegar a donde he llegado, le doy gracias a Dios primero que nada, a mi esposa, a mis hijos, a mis amistades... que nos han ayudado bastante desde el primer evento, que fue un éxito porque ahí logramos unir a padre e hijo Andy Montañez -que estaban distanciados por cuestiones familiares- y ahora tenemos el segundo concierto que es con Víctor Manuelle, el Grupo Niche y Fernando Villalona. Agradezco a toda la gente que ha trabajado en Vivo el Ritmo 2 porque han trabajado durísimo para promoverlo y han tomado esto bastante en serio, estoy súper agradecido", dijo en exclusiva a DIARIO LAS AMÉRICAS Felipe Rodríguez.

"Yo estuve preso 27 años y nueve meses, la música fue gran parte de cómo yo pude mantener mi calma, enfocarme en lo que quería hacer... cuando no estaba trabajando, estaba escuchando música en mi celda. Fueron 27 años largos de comprobar mi inocencia y salir de ahí. (En ese momento), Víctor Manuelle, Tito Nieves, Andy Montañez, El Gran Combo de Puerto Rico, la Fania... toda esa gente me hacía el día o cuando no podía dormir me colocaba audífonos y oía mi salsa, que siempre me ha fascinado porque yo soy puertorriqueño", agregó el CEO de Loudfre Event Group, al ser interrogado acerca de por qué llevar la salsa a un evento en formato festival.

Ahora, en libertad y con los recursos necesarios, Felipe Rodríguez y su equipo de producción han trabajado incansablemente para superar el éxito del concierto anterior y continuar con esta iniciativa por muchos años más. Por ello, temas como He tratado, Tengo ganas, Cali pachanguero, Una aventura, No me dejan verla, Delirante amor y otros, serán algunos de los temas que podrá escuchar el público en la voz de sus intérpretes; es decir, Víctor Manuelle, Grupo Niche y Fernando Villalona.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vive el Ritmo Miami 2 (@viveelritmo_miami2)

Contar con este cartel en Vive el Ritmo 2 es resultado del talento que sendos artistas y agrupación han demostrado a lo largo de los años en la industria musical latina y caribeña.

"Víctor Manuelle es el joven salsero, es el salsero de la juventud, un gran sonero, improvisa maravillosamente. He visto muy pocos artistas improvisar como Víctor Manuelle y creo que él se ha asociado con un gran personaje como es Gilberto Santa Rosa -quien es un gran salsero y compositor-. Así que creo que no he visto, fuera de Santa Rosa y Héctor Lavoe, a alguien que improvise tan bien como lo hace Víctor Manuelle. Víctor Manuelle es un gran salsero", aseveró Felipe Rodríguez.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vive el Ritmo Miami 2 (@viveelritmo_miami2)

"El Grupo Niche es: cuando hablamos de una orquesta salsera como lo es el Gran Combo de Puerto Rico -que es la universidad de la salsa-, creo que el Grupo Niche ha tomado la batuta y se ha unido al Gran Combo. Y si yo tuviera que escoger no pudiera hacerlo, yo diría que ambas orquestas son mano a mano, por eso es que tienen la institución de la salsa. Los dos tienen títulos de universidad. Creo que su trayectoria deja dicho lo bueno que son, así que ¿por qué no el Grupo Niche?", añadió Rodríguez.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Grupo Niche (@gruponicheoficial)

"Fernando Villalona es el 'Mayimbe', el que representa la bandera de Santo Domingo. Creo que como salsero es también un caballero y canta muy bueno. Considero que el cartel que tengo está de película", enfatizó Felipe.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vive el Ritmo Miami 2 (@viveelritmo_miami2)

Las entradas para Vive el Ritmo 2 se pueden adquirir en www.ticketmaster.com.