Coronavirus: Celebridades víctimas de la enfermedad

Tom Hanks y Rita Wilson. Los actores fueron la primera pareja de famosos en comunicarle a sus seguidores a través de las redes sociales que habían sido diagnosticados con la enfermedad.

Idris Elba. El actor británico se hizo el test del coronavirus (COVID-19) después de darse cuenta que había tenido contacto con otro contagiado.

Idris Elba AFP El actor inglés Idris Elba. Chris Delmas / AFP

Plácido Domingo. "Siento que es mi obligación moral anunciar que di positivo al Covid-19, conocido también como el coronavirus", señaló el cantante de 79 años, a través de su página en Facebook.

Plácido Domingo AP 9 En esta fotografía del 19 de diciembre de 2009 Plácido Domingo durante una prueba de sonido en la Ciudad de México. AP/Marco Ugarte

Alberto de Mónaco. El monarca "es controlado de cerca por su médico y especialistas del Centro Hospitalario Princesa Grace", indicó el palacio después de que se diera a conocer que el integrante de la monarquía había sido diagnosticado con coronavirus.

príncipe Alberto II de Mónaco y su esposa la princesa Charlene AP: Daniel Cole .jpg El príncipe Alberto II de Mónaco y su esposa la princesa Charlene. AP/ Daniel Cole

Harvey Weinstein. Tras ser encarcelado por agresión sexual y violación, el ex magnate de Hollywood dio positivo al Covid-19 uniéndose así a la lista de celebridades contagiados con el terrible mal.

Harvey Weinstein.jpg Harvey Weinstein llega a un tribunal en Manhattan el lunes 24 de febrero del 2020 en Nueva York, poco antes de ser declarado culpable de dos cargos en su juicio por abuso sexual y violación. AP/John Minchillo

Itziar Ituño. La actriz de "La casa de papel" también forma parte de las celebridades que han dado positivo por coronavirus. "Ahora me tocan 15 días en cuarentena y después ya se verá. Cuídense mucho", escribió en Instagram.

itziar ituño como cisboa en la casa de papel Netflix: Europa Press .jpg Itziar Ituño como Lisboa en "La casa de papel", cuya cuarta temporada estrenará el 3 de abril en Netflix. Netflix/ Europa Press

Danna García. La actriz colombiana, protagonista de la telenovela "Pasión de gavilanes", confesó recientemente que se encuentra cuarentena tras haber contraído el Covid-19.

Danna García: "Soy una mujer normal en un mundo que no lo es" La actriz colombiana Danna García. (CORTESÍA).

Andy Cohen. El presentador de 51 años del programa nocturno "Watch What Happens Live", dijo en Instagram y Twitter que fue diagnosticado con coronavirus y que no hará shows desde casa como había planeado. Otra de las celebridades que toma las medidas para cuidarse.

Andy Cohen Andy Cohen AP/Evan Agostini

Sophie Trudeau. El 13 de marzo se supo el estado de salud de Sophie Grégoire Trudeau, la esposa del primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien dio positivo por COVID-19. Se especula que Trudeau contrajo el virus en el evento WE Day 2020 celebrado en Londres el 4 de marzo, al que también asistió el actor Idris Elba.

AP Justin Trudeau.jpg1.jpg El líder del Partido Liberal, Justin Trudeau, y su esposa, Sophie Gregoire Trudeau, saludan sobre el escenario tras conocer los resultados de las elecciones, en la sede de la formación, en Montreal, el 21 de octubre de 2019. Ryan Remiorz/The Canadian Press via AP

David Bryan. El teclista de Bon Jovi dio positivo por coronavirus. "Es la gripe, no la peste. He estado en cuarentena por una semana y lo haré por otra semana. Y cuando me sienta mejor, volveré a hacerme la prueba para asegurarme de que estoy libre de este virus desagradable. Por favor, ayúdense unos a otros. ¡Esto terminará pronto con la ayuda de todos los estadounidenses!". De esta forma, el música se une a las celebridades diagnosticadas con la enfermedad.