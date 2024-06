Daniel Sarcos regresa a la pantalla estadounidense

Sarcos, quien entre 2011 y 2018 presentó Un nuevo día –ahora llamado Hoy Día– de Telemundo, regresa a la televisión de la mano del canal Ve Plus, de Cisneros Media.

"Siempre supe que el día de hoy iba a ser un día cargado de emociones porque hoy arranca el camino para uno de mis grandes sueños, regresar a una de mis grandes pasiones: la televisión. Y este proyecto me va a permitir regresar a los hogares de los Estados Unidos, regresar a los hogares de América Latina, pero particularmente regresar a los hogares venezolanos", dijo en un video que compartió en Instagram.

El venezolano también develó que el nombre del programa es Sarcástico.

"Las cosas hay que decirlas como son y usted quizá tendrá la razón aunque no la tenga", dijo conductor.

Sarcos agradeció a Cisneros Media, a Venevisión +, y principalmente a Venevisión, canal televisivo que considera ha sido siempre su casa. Igualmente, agradeció a todo el equipo que hizo posible que este programa viera luz.

Hasta los momentos no se ha develado la fecha de estreno del programa.

Trayectoria de Daniel Sarcos

Tras abandonar su país natal, donde por años fue el animador principal del icónico programa de la televisión venezolana Sábado Sensacional, Sarcos se desenvolvió en la pantalla estadounidense con Telemundo, donde compartió con Rashel Díaz y Adamari López.

Sin embargo, abandonó el canal en 2018 debido a otros compromisos profesionales como el contrato con la Lotería Nacional Dominicana.

"El bingo nacional más mi nuevo espectáculo musical unipersonal La travesía me imposibilitan cumplir con mi compromiso con Un nuevo día, por tal razón anuncio hoy mi separación del espacio mañanero de Telemundo en el cual he vivido maravillosos e inolvidables momentos. Mi hasta luego tiene sabor a logros, me llevo conmigo una familia increíble, cinco nominaciones a los premios Emmy, tres ganados; cinco Premios Billboard Latinos así como dos Premios Tu Mundo", dijo en su comunicado.

Entonces, también especificó que su salida del canal había sido de mutuo acuerdo.

Con el anuncio de su regreso, artistas connacionales y colegas de la industria celebraron su regreso a la televisión.