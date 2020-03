David Bryan, teclista de Bon Jovi, da positivo por coronavirus

Y ha añadido: "Es la gripe, no la peste. He estado en cuarentena por una semana y lo haré por otra semana. Y cuando me sienta mejor, volveré a hacerme la prueba para asegurarme de que estoy libre de este virus desagradable. Por favor, ayúdense unos a otros. ¡Esto terminará pronto con la ayuda de todos los estadounidenses!"

Embed

Bon Jovi publicarán el próximo 15 de mayo su nuevo álbum y tienen prevista una gira de presentación por Norteamérica con Bryan Adams a partir de junio.

Otros famosos que han dado positivo al coronavirus son el actor Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson; el tenor español Plácido Domingo, la actriz española tziar Ituño, que encarna a Lisboa en la popular serie La casa de papel, cuya cuarta temporada estrenará en Netflix el 3 de abril.

El productor de cine de Hollywood Harvey Weinstein, quien cumple una sentencia de 23 años en prisión, también fue diagnosticado con el COVID-19.

Muchos artistas continúan exhortando a sus fans a través de las redes sociales a quedarse en casa para ayudar a combatir esta pandemia.

Aerosmith utilizó el hashtag #BeatTheVirus para instar a sus seguidores a seguir las indicaciones de las autoridades.

"Puedes tenerlo y no saberlo. No propagues la enfermedad. Quédate en casa tanto como puedas. Lávate las manos con frecuencia y trata de mantenerte a un par de metros de distancia. Ahora es el momento de participar en línea y no en persona. No se trata solo de ti, se trata de nosotros... ¡Todos nosotros!", aconsejaron los músicos de la afamada banda de rock, cuyas edades rondan los 70 años.