Deezer: J Balvin es el artista más escuchado a nivel global

Deezer también agregó algunos datos divertidos que resumen los sonidos de 2020.

Canción top: Las canciones lanzadas en 2019 también estuvieron pegando fuerte este año. La ahora icónica 'Dance Monkey', de Tones and I, fue lanzada en 2019 y se mantuvo en la posición de ser la más reproducida en 2020. Lo mismo ocurre con los mayores éxitos de las listas de Deezer, como 'Blinding Lights', de The Weeknd; y el remix de Imanbek de 'Roses’, de SAINt JHN. Los tres también hicieron que los fanáticos regresaran por más después de su lanzamiento en 2019.

En Estados Unidos existe una mayor diversidad de géneros musicales entre las canciones más populares que en otros países. Se escucha desde hip hop y rap, hasta música alternativa, pasando por el R&B/soul, reflejando que es un lugar muy cosmopolita. El primer lugar en los Estados Unidos se lo lleva Roddy Ricch con su tema ‘The Box’, seguido por ‘Dance Monkey’ de Tones and I.

Álbum top: The Weekend ocupó el puesto número 1 en la categoría de álbum internacional más reproducido de 2020 con 'After Hours'. Este año también se observó una oleada de nuevas y brillantes entradas de álbumes a la lista de los 10 más reproducidos; desde Pop Smoke (con 'Shoot For The Stars Aim For The Moon'), a Dua Lipa (con 'Future Nostalgia'); pasando por Lady Gaga (con 'Chromatica'). En Estados Unidos el rap y el hip hop están en la cúspide de los álbumes más escuchados por los usuarios de Deezer.

Artista top: J Balvin puede estar tranquilo. Por tercer año consecutivo, la superestrella colombiana ocupó el primer lugar como el artista internacional con más reproducciones en streaming. The Weeknd estuvo cerca, en el número 2, seguido por Dua Lipa y Bad Bunny, en los números 3 y 4, respectivamente. En Estados Unidos el reggaetón es muy popular, y lo sigue el trap, el hiphop y el pop.

No hay mayor indicio del auge de la música latina que terminar 2020 con dos artistas latinos internacionales en el top 5 mundial. En Deezer, la música latina continúa prosperando y cruzando fronteras. La playlist de música latina original de Deezer, ‘ Fuego Latino’, alcanzó un estatus global en 2020. Hizo historia al convertirse en la primera playlist de música latina entre las diez playlists más reproducidas en todo el mundo. La misma incluye 50 canciones de artistas latinos populares, incluidos J Balvin y Bad Bunny, y llegó a alcanzar el puesto número 7 a lo largo de este año.

Artista femenina top: Dua Lipa le robó la corona a la ganadora del año pasado, Ariana Grande. Billie Eilish y Lady Gaga llegaron al top 3, mientras que la música latina mostró su creciente popularidad con Karol G y Anitta en nuestro top 10. En Estados Unidos, Billie Eilish, una de las influencias más importantes del año, destaca en el puesto número uno, seguida por Nicki Minaj y Ariadna Grande.

Mejor marcador de tendencias: Aunque The Weeknd se perdió ser el mejor artista global y el mejor artista masculino, consiguió el puesto número 1 como marcador de tendencias. El puesto número 2, en esta ocasión, fue para J Balvin. Deezer define como “marcador de tendencias” a un artista que tiene fans que van a la vanguardia, que escuchan a un artista tan pronto como lanza una canción o un álbum.

Los mayores superfans: Brindamos por todos los superfans; por los usuarios que más escucharon a su artista favorito en streaming. Cuando miramos la clasificación de los artistas en función del número de superfans que tienen, Eminem encabezó la lista. Le siguieron de cerca las superestrellas del K-pop, BTS. Las bandas clásicas de los años 60 y 70, The Beatles y Queen, formaron el top 10, mientras que Shakira y Beyoncé también tuvieron los streamers (seguidores que las escucharon en streaming) más leales. Un dato curioso: ¡la edad promedio de un superfan es de 31 años!

‘Ritmo animal’: Cuando observamos el BPM musical promedio en todo el mundo, los ‘gatos’ escalaron hasta la cima del reino animal con 131-132 beats per minute. Las ‘jirafas’ no se quedaron atrás, quedando en el puesto número 2 con BPM de 140 a 149; y los ‘perros’ consiguieron el tercer puesto (127-128). Sin embargo, a nivel regional, los ‘gatos’ jugaron un papel secundario y quedaron por detrás de las ‘jirafas’, que ocuparon el puesto número 1 en países como México, Brasil, Argentina y Guatemala. En Estados Unidos, los más relevantes fueron los ‘gatos’, las ‘jirafas’ y los ‘ñus’.

Top podcasts: Los podcasts más reproducidos en Deezer muestran la ‘montaña rusa’ que ha sido este año. El encierro se tradujo en que recurrimos con regularidad a las últimas noticias con ‘Global News Podcast’ y a la inspiración con ‘TED Talks Daily’. El hecho de que títulos como ‘Call Her Daddy’ y ‘Sh ** ged Married Annoyed’ estuviesen entre los más populares de las listas significó que la comedia reinó de forma suprema como el género de podcasts más reproducido. Venció a True Crime (Verdadero Crimen), que mantuvo al mundo enganchado a programas como ‘Casefile True Crime’ y ‘Crime Junkie’. En Estados Unidos, ‘The Joe Rogan Experience’, ‘Dateline NBC’ y ‘Crime Junkie’ son los podcasts más escuchados.

“Este es el año del confinamiento domiciliario y el distanciamiento social. El streaming ayudó a mucha gente a sobrellevar la situación, y puede ser revelador que las diez principales canciones de este año sean internacionales, bailables y positivas. También vimos algunas tendencias interesantes, ya que el 40% de nuestros 20 álbumes internacionales principales lo componen obras hechas por artistas negros, en comparación con una cuarta parte de los del año anterior. Y nuestros diez artistas internacionales más reproducidos se repartieron con equidad entre los géneros este año. La música siempre ha reflejado la dinámica subyacente de nuestra sociedad, y en 2020 no ha pasado algo distinto. No puedo esperar a ver lo que trae el 2021”, dijo Frédéric Antelme, VP of Content and Productions (vicepresidente de Contenido y Producciones) de Deezer.

Para ayudarte a encontrar todos los sonidos de 2020 en un solo lugar, los editores de Deezer crearon un canal especial llamado ‘Best of 2020’ (‘Lo mejor de 2020’). Allí encontrará todas las canciones más escuchadas y los artistas del año. También hallará playlists personales de sus editores que definen lo que 2020 significó para cada uno de ellos.

El canal ‘Best of 2020’ ya está activo, junto con lo que ha estado esperando durante todo el año: #MyDeezerYear. Podrás ver sus listas top personales y redescubrir lo que más escuchó.