Demandan a Miley Cyrus por copiar tema "Flowers" a Bruno Mars

"La cantante está siendo demandado por infracción de derechos de autor por parte de Tempo Music Investments, una compañía que afirma poseer una parte de los derechos de autor de la canción de Bruno Mars When I Was Your Man. En la demanda, obtenida por TMZ, Tempo Music afirma que hay tantas similitudes musicales entre Flowers de Miley y When I Was Your Man de Bruno que obviamente es el resultado de que Miley copia intencionalmente a Bruno", detalló el medio especializado en celebridades.

"Tempo Music afirma que la melodía, la armonía y el estribillo de Flowers son sustancialmente similares al verso de When I Was Your Man... y dicen que la canción de Miley copia las progresiones de acordes y también refleja algunas de las letras... En los documentos, Tempo Music dice: es innegable, basándose en la combinación y la cantidad de similitudes entre las dos grabaciones, que Flowers no existiría sin When I Was Your Man", agregó TMZ.

Embed

Ante el presunto plagio, Tempo Music Investments exige a la cantante de pop dinero y que se prohíba la distribución e interpretación de Flowers.

Miley Cyrus triunfa en los Grammy con Flowers

La noche del 4 de febrero, en la 66° edición de los Grammy, Cyrus ganó en las categorías Mejor interpretación pop solista y Mejor grabación del año por su éxito Flowers.

Su paso por la ceremonia además de estar marcada por su poderoso estilo y cambios de vestuario, que manifestaban cómo Miley disfruta esta etapa de su carrera, también fue sellada por sus genuinos discursos y cómo celebró cada logro.

Minutos después, la cantante hizo su presentación de Flowers y versionó la canción. "I didn't wanna leave you, but had to. I didn't wanna fight, but we did. Started to cry, but then remembered... I just won my firts Grammy", cantó para luego al ritmo de la música dejarse llevar en su celebración.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)

Posteriormente, la actriz Meryl Streep y el productor musical Mark Ronson subieron al escenario para presentar la Mejor grabación del año. Nuevamente, Miley ganó. Tras abrazar y besar a su madre y a su novio, subió a la tarima para destacar que ha disfrutado cada recorrido en su carrera.

"Este premio es increíble, pero realmente espero que no cambie nada porque mi vida fue hermosa ayer", expresó la protagonista de Hannah Montana.