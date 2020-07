Demi Lovato anuncia compromiso matrimonial con Max Ehrich

La intérprete de "Sorry Not Sorry" compartió las buenas noticias en una publicación de Instagram.

"Cuando era pequeña, mi padre biológico siempre me llamaba su "pequeña pareja", algo que podría haber sonado extraño sin su acento sureño de vaquero", escribió Demi Lovato. “Para mí tenía mucho sentido. Y hoy esa palabra tiene sentido nuevamente, pero hoy oficialmente voy a ser la compañero de otra persona".

Max Ehrich, con quien tiene una relación sentimental desde marzo. "Sabía que te amaba en el momento en que te conocí", continúa.

"Fue algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero afortunadamente tú también. Nunca me había sentido tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida (aparte de mis padres)", dijo Demi Lovato. “Nunca me presionas para que sea otra cosa que yo misma. Y me haces querer ser la mejor versión de mí misma".

El post de Demi Lovato tiene, hasta el momento de la publicación de esta nota, casi cuatro millones de likes y miles de comentarios.

Embed

Max Ehrich se le propuso a Demi Lovato y ella dijo que sí.

"Me siento honrado de aceptar su mano en matrimonio", agregó. "Te amo más de lo que un subtítulo podría expresar, pero estoy extasiado de comenzar una familia y una vida contigo. Te amo por siempre mi bebé. Mi compañero. Aquí está nuestro futuro ".

La pareja confirmó su relación en mayo haciendo una aparición sorpresa en el video musical de Justin Bieber y la canción de cuarentena de Ariana Grande, "Stuck With U".

La fecha de la boda aún no se ha anunciado.