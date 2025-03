Documental aborda relación del actor Stephen Collins con fanática 40 años menor que él

CONTROVERSIA Familia de Gene Hackman pide que no se divulguen detalles de las autopsias

"Stephen Collins ahora vive con una mujer 40 años más joven que él. Era una gran fan", comenta el Dr. Drew Pinsky en el documental.

Collins tiene actualmente 77, mientras que Nagel tiene 37.

"Esperemos que pueda comprometerse con esta mujer y no cometer delitos contra otras", agregó Pinsky.

Según informaron los productores del programa, el actor no participó en el documental, así como tampoco a más de 100 personas vinculadas a el intérprete que fueron contactadas pero que no respondieron a las solicitudes. No obstante, algunos accedieron a dar declaraciones fuera de cámara.

El romance

Aunque se desconoce cuándo Stephen y Nagel iniciaron su romance, fue en 2019 cuando el Daily Mail confirmó que la pareja se había casado y que vivían en Fairfield, Iowa, en una propiedad de 557 mil dólares que cuenta con tres dormitorios, dos baños, una oficina y una sala de meditación.

El Daily Mail reseñó que en 2018 la mujer se mudó a la entidad para estudiar meditación trascendental en la Universidad Maharishi de Administración; mientras que Collins asistía a las instalaciones para su práctica de meditación trascendental dos veces al día.

Abuso sexual

El actor interpretó al reverendo Eric Camden en la serie familiar que se transmitió desde 1996 hasta 2007.

Sin embargo, en 2012 el Departamento de Policía de Los Ángeles lo investigó tras recibir una denuncia por abuso sexual, hecho que había ocurrido 18 años antes. CNN informó que las autoridades no pudieron: "fundamentar la acusación debido al plazo de prescripción".

Sin embargo, la carrera de Stephen Collins cayó en desgracia luego de que el medio TMZ publicara una grabación en la que admitía, durante una sesión de terapia de pareja con su entonces esposa Faye Grant , que había abusado sexualmente de tres niñas menores de edad.

En una declaración a la revista People en 2014, el hombre confesó posteriormente que mantuvo una conducta sexual inapropiada en 1973, 1982 y 1994.

«Hace cuarenta años, hice algo terriblemente malo de lo que me arrepiento profundamente. Desde entonces, he estado trabajando para enmendarlo», aseveró.