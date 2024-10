Documental sobre la Hispanidad llega a los cines de EEUU

CELEBRIDADES Elton John reflexiona sobre su carrera en el estreno del documental "Never Too Late"

Con paisajes de Ecuador, España, Perú, Bolivia, México y EEUU como telón de fondo, la cinta muestra la herencia cultural que une a España y América Latina con el propósito de resaltar la Hispanidad.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el director de cine momentos después de que presentara su obra audiovisual en el Coral Gables Art Cinema.

“Yo he intentado que la Hispanidad esté representada. Y la verdad es que el rodaje fue maravilloso, porque descubrí cosas que no sabía y que son estupendas, como el barroco andino. Yo había viajado a México, pero ir por los pueblos, por el interior de Michoacán, por Tlaxcala, que fue un estado en el que son lo contrario a todo México. Ya no hay leyenda negra. O sea, ellos en fin reivindican a los tlascaltecas como conquistadores de los aztecas, que es la verdad”, contó López-Linares.

El director afirma que quiso mostrar el lado de la historia no contado.

“Ya estaba un poco cansado, muy cansado y enfadado de escuchar tonterías, mentiras y estupideces, como que alguien tiene que pedir perdón por lo que hizo alguien hace 500 años, cosas que no tienen sentido y que solo sirven para desunirnos un poco más”, comentó el realizador sobre cómo surgió la inquietud de abordar el tema que trata la película.

Con el documental, el cineasta, ganador de tres premios Goya, se propuso estrechar lazos entre España e Hispanoamérica, pero también entre los pueblos hispanoamericanos.

“Entre España e Hispanoamérica, por supuesto, pero también entre todos los hispanoamericanos, porque en Perú no saben mucho de México. En Venezuela tampoco se sabe mucho de Argentina. O sea, no se sabe nada, sin embargo, estamos todos juntos, hablamos el mismo idioma, compartimos las mismas raíces. Cuando nos conocemos, conectamos. Entonces quise quitarle todo el lastre que tiene de política, de historia falseada, para que esa unión, esa relación pueda prosperar y que podamos llegar donde queramos”, expuso.

Hilvanada por el hilo conductor de la música y el arte colonial, la película repasa la historia al exponer aspectos que entrelazan la cultura española y la de los virreinatos, con los aportes de más de 60 historiadores y expertos de ambos lados del Atlántico. Entre los testimonios destaca el de Carlos Leañez, quien afirma que “en Hispanoamérica, somos víctimas de un relato falso y muy peligroso.”

También el de Angélica Montes-Cruz, quien considera que “nos han contado mal la historia y nos la hemos creído."

Fueron entrevistados, además, Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia, Marcelo Gullo, Juan Manuel de Prada y Enrique Krauze.

“Fue un proceso extraordinario, porque cada viaje, a cada país, lo hacíamos de forma independiente. Casi dos semanas en cada país, íbamos y volvíamos a la base, a Madrid. Y ahí volvíamos al siguiente viaje hasta que se nos acabó el tiempo y el dinero. Y por eso cada vez que me dicen ¿por qué no sale Uruguay? Bueno, lo siento mucho, pero el Caribe también es otra asignatura pendiente”, dijo López-Linares sobre la experiencia de rodar el filme.

Asimismo, adelantó que prepara otro documental, esta vez enfocado en las raíces hispanas en Estados Unidos, que espera estrenar en 2026.

“Llevamos 10 días grabando, desde el norte de Florida. La película es sobre la hispanidad en EEUU, porque también hubo muchos nuevos hispanos. Y en el presente es el segundo país hispano después de México. Creo que es importante prestarle esa atención y que, tanto los hispanos como los estadounidenses, conozcan que este país tiene unas raíces profundas mucho antes de que llegaran los ingleses. Hay algo de dominicana, hay cubanos también en la película. Ya en esta película nos centraremos más en el Caribe”, anticipó.

Sobre si intentará rodar en Cuba, comentó: “A lo mejor sí. Si no me quitan la cámara, como la última vez que fui”.