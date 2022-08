Documental "Un juego de ajedrez" refleja dictadura de Maduro

MIAMI.- La periodista, productora y empresaria Natalia Denegri vuelve a unirse a Epic In Motion para presentar el documental Venezuela, The Truth: A Game Of Chess (Venezuela, la verdad: Un juego de ajedrez), la segunda parte de la trilogía con la que busca desenmascarar las tácticas y los movimientos más oscuros de la dictadura de Nicolás Maduro.