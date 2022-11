Dos misses revelan que se casaron

El video se pasea por diferentes momentos de su relación, en los que destacan viajes que hicieron juntas, hasta la romántica propuesta de matrimonio que se hicieron. Asimismo, muestra imágenes del día de la boda, en las que se ven felices, y la celebración a la que asistieron familiares, amigos y seres queridos.

Tras la noticia, las modelos recibieron comentarios positivos, felicitaciones y buenos deseos, a los que Varela reaccionó y agradeció a todos quienes se tomaron el tiempo para escribirle sus intenciones.

“¡Gracias por todo el amor!" Somos muy felices y dichosas. Les deseo que el amor que nos están brindando les vuelva multiplicado. Gracias infinitas”, dijo Mariana Valera en los comentarios de la publicación.

Mariana Valera y Fabiola Valentín se conocieron en el Miss Grand International 2020, concurso en el que ambas participaron y quedaron en el top 10 de las aspirantes a la corona. Actualmente, Valera no solo destaca como modelo, también hace uso de su rol para promover campañas de acción social. Por su parte Valentín modela con las agencias de Major New York y The Source Models de Miami, y también se desenvuelve en la industria del entretenimiento, informó el diario El Universo.