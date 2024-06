Eiza González defiende a Jennifer López tras ataques por cancelación de su tour

MIAMI.- La cancelación de la gira This is me... Live de Jennifer López despertó el descontento de algunos fanáticos, así como también el de sus detractores. Pese a emitir un comunicado en el que manifestaba sentirse desconsolada ante la decisión, en redes sociales la intérprete fue objeto de críticas y ataques.

"Tengo que decir que el nivel de bullying que esta mujer ha recibido en los últimos meses es perturbador y rompe el corazón. ¿Cómo te puedes quejar de que alguien es malvado si te diviertes siendo malo con ellos?", escribió Eiza en una historia en Instagram que acompaña una publicación sobre la cancelación del tour.

En este sentido, González agregó que todos pueden cometer errores, y recordó que cada persona merece respeto.

“Las personas son humanas, cometen errores, y a veces las cosas personales pasan mientras tienes que ser constantemente perfecta ante el ojo público. El mundo es un lugar complicado. Lo mejor que podemos estar haciendo ahora es ser amable. No tenemos idea de lo que la gente está atravesando", enfatizó.

Cancelación de la gira

En medio de una serie de compromisos profesionales, Jennifer López ha tomado una importante decisión relacionada a su carrera: la artista de 54 años canceló su gira This is me... Live, tour por Norteamérica que iniciaba el 26 de junio y que tenía como objetivo celebrar su disco This Is Me... Now.

En un comunicado, la intérprete aseguró que el motivo de este paso se debe a que desea pasar más tiempo con su familia y amigos cercanos.

"Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiese que es absolutamente necesario. Prometo que se los compensaré, que volveremos a estar juntos de nuevo. Los quiero mucho a todos. Hasta la próxima", escribió.

This Is Me... Now es su noveno disco de estudio, el primero en una década, y una continuación de su tercer álbum titulado This Is Me... Then, que fue lanzado en 2002. El material también estuvo acompañado por un filme titulado This Is Me... Now: A Love Story, el cual está disponible en Prime Video.