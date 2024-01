El cantante Mane de la Parra recibe alta médica tras padecer una colitis aguda

MIAMI.- A través de sus historias de Instagram, el cantautor y actor Mane de la Parra compartió fotografías desde una camilla y envío un mensaje a sus seguidores en el que daba a conocer que se encontraba en un hospital, aclarando que no se trataba de nada grave.

Horas después, el artista volvió a comunicarse por redes sociales y dijo que ya se encontraba en casa tras pasar unas horas en el hospital.

"Gracias por sus mensajes, ya estamos en casa, de vuelta, fue una cosa gástrica. Pasamos unas horas en el hospital, me canalizaron, me pusieron los medicamentos que tenían que estar y ahorita estaremos bien. Nada mas tengo que cuidar la panza, fueron muchos días de comer mucha porquería. Gracias por sus mensajes y bueno, me dijeron que a descansar y cuidar la pancita", escribió, sin dar explicaciones sobre el malestar que le aquejó.

¿Qué ocurrió con Mane de la Parra?

El publirrelacionista del intérprete Alberto Navarro señaló agradeció a quienes le escribieron para conocer el estado de salud de Mane, agradeció el apoyo, e informó que el mexicano sufrió una oclusión intestinal causada por una colitis aguda.

"Mane se encontraba con su familia en Cancún, disfrutando de unas cortas vacaciones por las festividades navideñas y de año nuevo. Gracias por preocuparse por la salud de Mane de la Parra. Esto sucedió en Cancún, y en el hospital le pusieron suero, y le dieron medicamentos", comentó.

Navarro también sostuvo que el artista se encuentra en casa siguiendo paso a paso las recomendaciones médicas para recuperarse al cien por ciento.