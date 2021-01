El motivo por el que Roberto Palazuelos se desligó de su mamá

"Tuve una infancia dura. Yo siempre he dicho que a mí Dios me la puso dura desde chiquito, pero luego me dio mucho de grande. Pero no nada más mi infancia: mi infancia, mi adolescencia y mis 20 fueron duros", declaró Palazuelos, quien aseguró que de pequeño su mamá lo envió a Estados Unidos a la fuerza.

"Mi mamá me sustrajo y me llevó a Estados Unidos con un pasaporte americano, fue todo un show muy grande. Me recuperó mi abuelo, me secuestró de regreso, junto con mi papá y su gente de confianza", dijo Roberto. "Llegué yo a México y a ella (su mamá) le abrieron una averiguación previa. Mi abuelo era un hombre muy poderoso en ese momento y pues ella no regresó jamás".

Tras lo ocurrido, cuando Roberto Palazuelos cumplió los 18 años de edad, el actor quiso contactar a su mamá: el también empresario viajó a Estados Unidos, ubicó a su madre, se vieron pero el reencuentro no llenó sus expectativas. "No fue lo mismo", aseguró.

Años más tardes, el intérprete se enteró que una revista contactó a su mamá para comprarle la historia acerca de lo sucedido en la infancia, cuando este fue llevado a Estados Unidos.

"Yo perdoné a mi mamá, luego me hizo algo que me dolió mucho. Cuando terminé de recuperarme, dije: 'Esta es la última vez que yo te voy a permitir que toques mi corazón y que lastimes mi alma como lo acabas de hacer'", aseveró el intérprete.

"Está muerta para mí", añadió, al indicar que su madre nunca lo llamó para aclarar los hechos y pedirle perdón.