El Sartén, más que bufé latino, una comunidad en Hialeah

GASTRONOMÍA El restaurante español Disfrutar lidera la lista 50 Best 2024

Al entrar a El Sartén, el aroma de la cocina tradicional cubana envuelve como una cálida bienvenida al restaurante, que cuenta con variadas mesas buffet en la que se pueden degustar platos fríos y calientes. Además, hay un bar con amplia coctelería, y una esquina destinada a la música en vivo y a sus populares karaokes.

“Tenemos muchos tragos tropicales como la piña colada, variedades de mojitos y margaritas de distintos sabores, y una amplia selección de vinos y cervezas”, añadió Malu Negrete sobre el lugar que abre de lunes a domingo, a partir de las 11 am, y que destaca por ser la residencia del cantante cubano Armando Estévez.

Sobre su oferta gastronómica

Más allá de ser un lugar que brinda diversión, música y baile, lo que realmente distingue a El Sartén es su comida. Sus preparaciones frescas realizadas con recetas que han pasado de generación en generación, constituyen una celebración de la cocina casera cubana. Desde el arroz con pollo, cocido lentamente hasta alcanzar una perfección dorada, hasta la ropa vieja, desmenuzada y jugosa, cada mesa buffet se convierte en un viaje a la cocina de la abuela.

“Todo lo que está expuesto en las mesas se elabora el mismo día, y creo que esa calidad y entrega es parte del éxito de este buffet en el que diariamente vamos variando la oferta. Es decir, no se brinda lo mismo todos los días a los comensales, y eso ha generado una fidelidad inmensa porque tenemos clientes que vienen hasta tres veces a la semana, y siempre tienen la posibilidad de probar cosas distintas”, dijo.

“Elaboramos en casa nuestras propias croquetas, papas rellenas, empanadas, etc. No compramos nada fuera de casa, ya que eso nos permite garantizar la calidad de todo lo que ofrecemos. Nuestro departamento de repostería también en in house, y estamos muy orgullosos de brindar trabajo a más de 65 personas”, añadió.

El bufé, dispuesto con esmero, ofrece una variedad que satisface todos los gustos. Los frijoles negros, con su sazón exacta, se combinan perfectamente con el arroz blanco. Y no se puede hablar de El Sartén sin mencionar los postres cubanos, que son el broche de oro para cualquier comida.

Sin duda, El Sartén no es solo comida, es comunidad, ya que familias enteras se reúnen ahí con frecuencia.

“Nuestro servicio al cliente es maravilloso y es parte central de este éxito que ha sido tan grande, que ahora estamos abriendo un nuevo local con una capacidad de 250 personas en la zona de Miramar”, anunció Malu Negrete, quien también ha conquistado al público con su carisma e inspiradora historia de vida.

“Soy una mujer y madre que represento a nuestra comunidad. Soy una inmigrante ecuatoriana que pudo construir una carrera con inmenso sacrificio y disciplina como madre soltera. Trabajando dudo he cumplido mi sueño americano y he sacado adelante a mis cuatro hijos, Ranald José, Juan José, José Miguel y José Daniel”, finalizó.

El Sartén está ubicado en la 5904 w 20th Ave, en Hialeah, Florida. Si quieres saber sobre ellos sigue la cuenta de Instagram @elsarten_restaurant.