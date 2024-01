El Zorro dejar su marca en nueva serie de televisión

“Es un Zorro más joven”, dijo Bernardeau en una entrevista reciente en la Ciudad de México. El actor valenciano destacó que en esta versión de la historia se conoce más de los orígenes de De la Vega.

“Descubre que todo lo que pensaba que estaba pasando no está pasando, que su padre no es quien él creía que era, y cómo eso le remueve los cimientos”, señaló.

La serie en la que también actúan Renata Notni, Emiliano Zurita, Dalia Xiuhcoatl y Cuauhtli Jiménez, fue escrita por Carlos Portela y es dirigida por Javier Quintas, Jorge Saavedra y José Luis Alegría. Y aunque recrea con mucha fidelidad la época y la arquitectura californiana de la época, el público se sorprenderá al saber que fue filmada en las islas Canarias en 77 locaciones exteriores y en Sioux City Park un parque temático creado al estilo de la época.

Entrenamiento especial para los actores

El rodaje se extendió por siete meses, pero algunos actores recibieron antes un entrenamiento especial de equitación y manejo de armas como látigos, lanzas y hachas, como en el caso de Xiuhcoatl, quien interpreta a la indígena Nah-Lin una chica muy fuerte que como De la Vega desea ser Zorro. Estaba tan metida en su personaje que Xiuhcoatl solía ir con su lanza por las calles de Gran Canaria.

“La gente se asustaba”, dijo. “E incluso me paraban en la calle y me decían: 'ten cuidado, te pueden parar los policías'", recordó risueña

“Me siento muy orgullosa de poder habitar el universo de Nah-Lin y reconocer que también es el Zorro, tiene la misma fuerza que Diego De La Vega, es la guerrera”, dijo. “Y es una chica morena, mexicana, perteneciente a un pueblo indígena que tiene esta fuerza, que tiene esta posibilidad de también defender a una comunidad”.

En la historia no podía faltar Tornado, el fiel caballo negro del Zorro, y en el caso de Nah-Lin ella tiene su propio caballo, llamado Relámpago. Otra constante es el sirviente sordomudo del Zorro, llamado en otras producciones Bernardo, quien es interpretado por Paco Tous y en la nueva serie se llama Mudo. En cuanto a la música original, el astro mexicano Carín León interpreta el tema No te detengas.

Origen del Zorro

El Zorro, creado en 1919 por Johnston McCulley, es uno de los primeros héroes de ficción de la cultura moderna. Su historia ha sido adaptada a múltiples formatos, con una primera película de 1920 The Mark of Zorro (La marca del Zorro), de Fred Niblo, con Douglas Fairbanks como Diego de la Vega. Cómics desde 1939, series como la producción de Disney de 1957 y la famosa película de 1998 The Mask of Zorro (La máscara del Zorro) con Antonio Banderas y Anthony Hopkins. El Zorro también ha sido inspiración de otros personajes como Batman.

“Esto es una versión completamente nueva y diferente”, dijo Notni sobre la serie que debuta en Latinoamérica y Estados Unidos. “Por eso la propuesta de gente más joven, actores que nos veamos diferente a los que ya habían interpretado a estos personajes”.

Notni interpreta a Lolita Márquez, quien conoce a De La Vega desde su infancia y como él tiene un carácter fuerte. Es una chica a la que le gusta ir con escopeta y tiene un complicado romance con él.

“Una mujer completamente moderna y adelantada a su época”, dijo Notni. “Yo creo que se recibirá bien, es una historia muy inclusiva, con muchos personajes, cuenta muy bien situaciones reales”, agregó.

Zurita, quien interpreta al oficial Monasterio del ejército mexicano, quien busca detener al Zorro, destacó igualmente la actualidad de esta nueva interpretación de una historia tan emblemática.

“Para nosotros es crear un Zorro para la audiencia del 2024 con esta nueva manera de contar historias”, apuntó Zurita. “Es muy padre (genial) crear algo que sentimos que toda la familia puede ver, desde los papás que ya están muy familiarizados con la historia de Zorro y alguien que es la primera vez que lo ve”.

Dentro de los cambios en esta nueva versión está el enfoque y protagonismo que se le da a los pueblos indígenas. Personajes como Cuervo Nocturno, interpretado por Jiménez, son guías para De La Vega en su lucha contra las injusticias.

“El diálogo que se da acerca de los pueblos originarios y la relación con los españoles y los mexicanos y el asunto de la tierra creo que es algo muy interesante”, dijo Jiménez. “Nuestros personajes son muy importantes dentro de la serie y son personajes principales”.

FUENTE: AP