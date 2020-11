Elia Ezrré se une a acusaciones de violencia contra Eleazar Gómez

A Eleazar Gómez, de 34 años, se le imputó el pasado 6 de noviembre el delito de violencia familiar en contra de la modelo peruana Stephanie Valenzuela.

Elia Ezrré aseguró que el histrión también fue violento con ella, que tiene pruebas y que ya se las hizo llegar a Valenzuela para que considere agregarlas a la carpeta de investigación que abrió en contra de Eleazar Gómez.

"Tuve una relación con Eleazar Gómez en el 2017. Fue una relación que iniciamos rápidamente, nos conocimos y a las dos semanas ya éramos novios y al mes ya vivíamos juntos. Vivimos juntos durante 10 meses, pero la relación duró 11 meses y durante ese tiempo al principio todo era perfecto", dijo.

Embed

"Era el hombre más amoroso, el más atento, el más detallista, pero, sin embargo, tanta perfección siempre tiene un error. A los dos meses iniciaron los indicios de violencia: primero era un empujón, celos, discusiones en público. No le importaba si estaba en público o no (…) gritaba, no le importaba quién estuviera".

La participante del certamen mexicano Nuestra Belleza 2015 contó al show Venga la alegría que a Eleazar Gómez "no le importaba" si ella lloraba o se sentía mal: "Primero me atacaba y luego se hacía la víctima".

Elia Ezrré narró el caso "más extremo" que vivió al lado de él, en noviembre de 2019.

"Discutimos, no recuerdo porqué, yo esa noche tenía que dormir temprano y él había ido a una fiesta la cual duró todo el día. Para ese entonces (cuando regresó) estaba mal y yo quería dormir y llegó a discutir conmigo […] desperté y le dije '¿quieres pelear? Si lo vas a hacer, hazlo ya porque tengo que trabajar'. Empezamos a pelear y me quise ir. Me costó trabajo irme del departamento, demasiado trabajo. Duré fácilmente unas cinco horas peleando con él. Me defendí como pude, salí e intenté pedir ayuda a los vecinos, la cual me negaron".

La modelo Elia Ezrré explicó por qué no lo denunció en su momento. "Ahora ya mi voz se puede escuchar", contestó, "anteriormente a Vanessa, la pareja que era anterior a mí, ella habló y no le creyeron, dijeron que 'eran sus 5 minutos de fama, la ex que está ardida', y yo dije 'me va a pasar lo mismo, van a darle el derecho de duda a Eleazar'". Luego de eso, prefirió guardar silencio y continuar con su vida, pero tras los hechos de la semana pasada en los que Stephanie Valenzuela lo denunció por violencia física, Elia Ezrré decidió romper el silencio y poner a disposición de la peruana las pruebas que tiene de lo que padeció al lado de Eleazar Gómez.

"Conservo pruebas, cuando terminé con él tomé 'screen shots' y me tomé muchas fotos de las marcas que él me dejó y la tuve guardadas por si algún día se ofrecía y de hecho ya Stephanie tiene todas esas fotos. Me dijo que ella iba a hacer todo para que se hiciera justicia, que no se valía que les hiciera esto a más chicas y tiene razón. Yo por eso la contacté porque quería que se hiciera justicia", aseguró.

Eleazar Gómez estará preso dos meses en el Reclusorio Norte luego de que fue detenido el 5 de noviembre y enfrenta un proceso judicial en Ciudad de México.