Entre lágrimas, Ximena Duque celebra el cumpleaños de su hija

Tanto Ximena Duque como su esposo, Jay Adkins, llevaron a la familia de Mickey y a la princesa Elsa para que sorprendieran a Luna y le cantaran en su día desde la piscina del hogar y con un cristal de por medio para mantener el distanciamiento social.

"Yo no podía contener el llanto", escribió la actriz colombiana de 35 años de edad.

Además de la íntima celebración, Duque compartió en su cuenta de Instagram un carrusel de fotografías en las que aparece la pequeña Luna.

"Y después de una larga espera llegaste un día como hoy a llenarnos de vida. Eres la mezcla de ternura con un carácter indescriptible, una personalidad que te hace única. Esa alegría que te caracteriza que es inevitable que contagies a los demás. Eres la princesa que le pedí a Dios y sé que serás el mejor ejemplo para tu hermanita. Aquí estaré siempre para llevarte de la mano a explorar el mundo, y tratare siempre de ser el mejor ejemplo de mujer que puedas tener. Conquistarás al mundo mi pequeña. Te amo Luna", expresó Ximena en la red social.

En estos momentos, Ximena Duque -quien espera a su tercer bebé- y su familia se encuentran en aislamiento porque han dado positivos al COVID-19.

"Agradezco infinitamente tantos mensajes de amor. Mi familia y yo nos estamos recuperando poco a poco, esto es un proceso, una montaña rusa. Me gustaría decirles que ha sido fácil el proceso, pero es lo más duro que me ha tocado vivir en muchos aspectos. Este virus ataca las emociones de una manera muy loca. Ustedes que me conocen, saben lo positiva que soy y sé que saldremos de esto. Solo le pido a Dios sabiduría para las personas que creen que esto es un juego, que es solo una gripe...", dijo Ximena Duque, a través de varios stories publicados en su Instagram.