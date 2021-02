Esposa de Chyno: "Mis prioridades son mi familia y mi esposo"

"Me dije a mí misma: 'Bueno Natasha, no podemos hacer nada, ya sucedió, ya lo tiene, ahora el gran trabajo que tienes es tuyo para fortalecer a tu esposo'", expresó la pareja sentimental de Chyno Miranda.

Durante tres meses, Natasha Araos ayudó a su marido con las terapias en casa, se ocupó de su pequeño Lucca y trabajó en marketing.

"Dije: 'hasta que yo no lo vea bien, yo no sigo con mis proyectos personales' (...) Siempre me ha gustado que es parte de mi vida de ejercicios y fitness, (hoy), gracias a Dios ya estoy en los últimos toques y esto me tiene súper contenta".

Por otra parte, el proceso de recuperación de Chyno ha sido satisfactorio y Araos retomó su carrera como empresaria.

"Ya que lo veo tan independiente (a Chyno), definitivamente estamos lanzado los últimos detalles para llevar a cabo este lanzamiento", cuenta excitada. "Me tiene muy emocionada".