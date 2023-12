Estas son las celebridades que se separaron en 2023

Rauw Alejandro y Rosalía

Una de las rupturas más controversiales del 2023 y menos esperada fue la de los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro, pues con el inicio del año habían lanzado su EP juntos titulado RR, en el que confirmaban su compromiso en el videoclip de la canción Beso.

Para la revista GQ de España, ambos habían compartido cómo fue la propuesta, y en junio la catalana detalló en el programa El Hormiguero que esperaba a terminar su gira mundial para iniciar los preparativos de la boda.

Sin embargo, fue justamente al final de su gira Motomami World Tour que el amor llegó a su fin.

A los pocos días los rumores sobre la ruptura comenzaron a sonar, y posteriormente Rauw Alejandro fue el primero en romper el silencio y confirmarlo. Aunque se habló de una presunta infidelidad, tanto Rosalía como Rauw desmintieron la historia y exigieron respeto.

Ricky Martin y Jwan Yosef

El cantante puertorriqueño Ricky Martin y el artista sueco Jwan Yosef también se unieron a la ola de rupturas que trajo el 2023.

A través de un comunicado conjunto, la pareja señaló que su viaje de seis años había llegado a su fin, con amor, respeto y dignidad. Según la revista People, el motivo de la separación se debió a diferencias irreconciliables.

Asimismo, trascendió que tanto Martín como Yosef habían firmado un acuerdo prenupcial, y que ambos esperaban poder compartir la custodia de sus hijos en común Lucía, de cuatro años, y Renn, de tres.

Sofía Vergara y Joe Manganiello

Sofía Vergara y Joe Manganiello, tras casi ochos años de matrimonio, sorprendieron a sus seguidores, pues parecían ser unas de las parejas más solidas de la industria de la televisión estadounidense.

Sin embargo, el motivo de la separación presuntamente se debió a que las agendas de ambos actores comenzaron a chocar, manteniéndolos distnciados y las metas conjuntas se habían congelado.

El romance entre ambas estrellas inició en 2014, y seis meses después se comprometieron. En noviembre de 2015, Sofía y Joe celebraron su boda en una lujosa ceremonia en Palm Beach, y desde entonces se les había considerado como una de las parejas más solidad e Hollywood.

Ariana Grande y Dalton Gomez

La cantante Ariana Grande y el agente inmobiliario de lujo Dalton Gómez se separaron, luego de dos años de matrimonio.

Previo a que la artista lo confirmara, TMZ, People y Page Six filtraron la información y señalaron que desde inicio de año la pareja había comenzado a tener problemas, los cuales se intensificaron cuando la intérprete viajó a Reino Unido para el proyecto cinematográfico en el que se encuentra trabajando, Wicked.

Aunque en principio se habló de una ruptura respetuosa, la polémica llegó cuando se supo que su coestrella en la película Actor Ethan Slater también había solicitado el divorcio a su pareja y madre de su hija, Lilly Jay.

El hecho alimentó los rumores del presunto amorío existente entre la cantante y el actor, quienes desarrollaron una estrecha amistad durante el rodaje de la película, según informaron fuentes con conocimiento del tema al portal de entretenimiento TMZ.

Dua Lipa y Romain Gavras

La cantante británica Dua Lipa sorprendió a sus seguidores al confirmar su relación con el director francés Romain Gavras al llegar juntos a la alfombra roja de la 76ª edición del Festival de Cine de Cannes.

No obstante, tras 8 meses de romance público, la relación caducó.

Fuentes cercanas a la artista señalaron que el motivo de la ruptura se debió a que la intérprete se encuentra centrada en su carrera, y el tiempo ya no le permitía mantener una relación.

Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness

Tras 27 años de matrimonio y dos hijos en común, los actores australianos Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness pusieron fin a su relación.

La noticia fue confirmada por ambos, a través de un comunicado emitido a la revista People. La pareja se conoció en el estudio de una serie de televisión de su país natal en 1995 y se casaron un año después.

Aunque se desconoce el motivo de la ruptura, fuentes cercanas a ambos dijeron que el actor le daría la mitad de su fortuna si Furness firmaba un acuerdo que le prohibía dar detalles sobre su vida privada con Jackman.

Joe Jonas y Sophie Turner

La separación del cantante Joe Jonas y la actriz Sophie Turner inició como un rumor que cobró fuerza, hasta que los protagonistas de la historia confirmaron que la historia era la realidad.

Sin embargo, lo que parecía ser una ruptura en buenos términos se transformó en una mediática separación cuando la intérprete de Game of Thrones denunció que el músico no le permitía viajar con sus dos hijas a su país de origen.

Aunque el conflicto escaló, ambas celebridades han logrado un acuerdo que les permitirá pasar tiempo con las niñas de forma equitativa tanto en Estados Unidos como en Reino Unido.

Britney Spears y Sam Ashgari

Luego de una dura batalla legal contra su padre, la cantante Britney Spears contrajo matrimonio con el modelo y preparador físico Sam Asghari. La boda marcó un nuevo inicio para la intérprete quien había recuperado su independencia tras 13 años de estar bajo la tutela de su padre.

No obstante, la felicidad de la pareja duró apenas unos 14 meses. En agosto una fuente cercana confirmó a TMZ que Spears y Ashgari tenían unas semanas separados, y que el divorcio era inminente, pues presuntamente la Princesa del Pop había sido infiel.

Días después, el también actor confirmó la separación y solicitó a los medios y a la opinión pública ser respetuosos al momento de referirse al hecho; sin dar detalles de la razón de la ruptura. Por su parte, Britney señaló que seis años de relación no pasan en vano por lo que la realidad le afectó y agradeció a sus seguidores el apoyo que le mostraron a través de las redes sociales.

Becky G y Sebastian Lletget

En diciembre de 2022, el fútbolista Sebastián Lletget le propuso matrimonio a la cantante Becky G. Las imágenes se hicieron virales en redes sociales y la artista compartía como ambos se tomaban esta nueva etapa con calma para disfrutar cada momento previo al matrimonio.

Con lo que ninguno contaba era que a los pocos días del compromiso, en rede sociales circularon imágenes que dejaban a la vista una infidelidad; algo que el propio Lletget confirmó.

Aunque Becky G se mantuvo con la cabeza en alto y no dio explicaciones sobre su actuar, concedió a la revista People una entrevista en la que abordó la importancia del amor propio. "Este año ha sido un viaje de gran crecimiento para mí. He enfrentado situaciones difíciles, pero he aprendido a manejarlas con gracia y no perder de vista quién soy. Me siento orgullosa de cómo he navegado todo".

Taylor Swift y Joe Alwyn

Los fanáticos de Taylor Swift recibieron un duro golpe al conocer que la cantante y el actor y compositor británico Joe Alwyn habían terminado. No hubo un conflicto mediático, pero sí fue sorpresivo para muchos pues la pareja tenía seis años juntos y previamente se había corrido el rumor de que estaban comprometidos.

Aunque nunca se conoció el motivo de su separación, varias teorías corrieron por internet; entre ellas, que el actor estaba incómodo con el nivel de fama que poseía Taylor o que los compromisos laborales de ambos los distanciaron.

Aitana y Miguel Bernardeau

Otro romance afectado en el 2023 fue el de la cantante Aitana y el actor Miguel Bernadeu. Los españoles habían cosechado una relación de cuatro años, pero esta también tuvo punto final.

Los motivos se desconocen, pero también abundaron las teorías sobre un conflicto en los proyectos y compromisos laborales de ambos, así como una presunta infidelidad por parte de Aitana con el cantante colombiano Sebastián Yatra.

Aitana y Sebastián Yatra

Aunque el presunto engaño de Aitana a Bernadeu solo quedó en rumores, lo que sí se confirmó fue que ambos cantantes desarrollaron un breve affair.

Pero, como suele suceder en la industria, el distanciamiento fue inminente y nuevamente los rumores comenzaron a sonar en torno a la española y el colombiano. Fue en México, durante una entrevista al programa Telediario en el que Sebastián confirmó la ruptura, pero enfatizó que mantiene su cariño por la intérprete.

Por su parte, Aitana no habló directamente con los medios, pero durante su gira Alpha manifestó que no se había sentido bien, pero señaló que era normal a veces no tener días buenos.