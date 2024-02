Fallece actor Carl Weathers a los 76 años

"Carl era un ser humano excepcional que vivió una vida extraordinaria. A través de sus contribuciones al cine, la televisión, las artes y los deportes, ha dejado una huella imborrable y es reconocido en todo el mundo y de generación en generación. Era un querido hermano, padre, abuelo, socio y amigo”, dijo su familia en un comunicado enviado a la cadena de noticias.

De acuerdo con CNN En español, en una entrevista con The Hollywood Reporter en 2015, Carl recordó haber hecho una audición con Stallone, de quien le dijeron que era el escritor de la película, sin saber que el actor también era la estrella. Después, al sentir que la lectura de prueba no había salido bien, recordó: "Simplemente dije: 'Podría hacerlo mucho mejor si me consiguieran un actor real con quien trabajar'".

Además de Rocky, el histrión trabajó en otros proyectos como la comedia de Adam Sandler Happy Gilmore, las películas para televisión In the Heat of the Night, la serie Arrested Development, la voz de Combat Carl en la franquicia Toy Story, entre otras producciones.

Weathers, que también actuó en la película Depredador (1987). Tuvo recientemente un papel en la serie The Mandalorian, por el cual ganó un Emmy.

Nacido el 14 de enero de 1948 en Nueva Orleans, Weathers jugó fútbol americano universitario en San Diego State y jugó brevemente profesionalmente con los Oakland Raiders y en la Canadian Football League. Destacó CNN En Español.