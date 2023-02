Festival de Cine de Miami devela su programación de 2023

La comedia The Lost King forma parte de la programación del Festival de Cine de Miami 2023.

MIAMI.- Celebrando un hito importante en su 40 aniversario, el Festival de Cine de Miami, del Miami Dade College (MDC), se llevará a cabo del 3 al 12 de marzo de 2023. El Festival abrirá con Somewhere in Queens, dirigida por el comediante y actor Ray Romano, quien estará presente en la proyección. El Festival se clausurará con The Lost King, dirigida por Stephen Frears, el sábado 11 de marzo.