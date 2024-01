Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami finaliza edición con obra de Vargas Llosa

Pero la energía de esta propuesta se volverá a sentir del 1 al 4 de febrero del 2024 en el Miami Dade County Auditórium.

Como se recordará, Al pie del Támesis marca el encuentro en Londres de Chispas Bellatín, un exitoso hombre de negocio peruano, con Raquel Saavedra, hermana de Pirulo, un amigo de la infancia de Chispa. Pero en realidad, toda la pieza es un juego de la memoria, de la conciencia y de lo que pudo ser, pero que resultó diferente.

Para este reestreno conversamos con Mario Ernesto Sánchez, director de la obra y fundador del Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami.

La primera vez que presentaste Al pie del Támesis fue en el 2013, durante el 28 festival, ¿qué hay en esta obra que te hizo retomarla en el 2023, para la 37 edición del Festival?

Por sus muchos compromisos, Abel no tuvo tiempo de terminar la obra que estaba escribiendo y la dejamos para el 2024. Se titula Disonancia y pronto sabrás más. Retomamos Al pie del Támesis por su actualidad. Ha sobrevivido 10 años y tal vez ahora esté más vigente porque trata de homofobia, acoso y transgénero, además de amor.

La llevaste en 2023 a República Dominicana, ¿cuál fue la recepción del público?

La llevamos a República Dominicana en octubre del 2023, porque nos invitaron con Al pie del Támesis a inaugurar el XI Festival Internacional de Teatro en Santiago de los Caballeros y el Ayuntamiento de esa ciudad me otorgó un reconocimiento por haber contribuido al desarrollo de la sociedad. La recepción del público fue hermosa y la crítica muy buena.

No advertí diferencias entre la versión de 2013 y 2023, ¿considerabas tu propuesta lo suficientemente acabada como para no introducir cambios o los hubo y no reparé en ellos?, ¿si los hubo, cuáles fueron?

Mis propuestas nunca están suficientemente acabadas. Para mí el teatro que hacemos siempre podrá mejorar con el tiempo. Es por eso que atrasa tanto que tengamos que presentarnos por solo cuatro funciones. Presentamos la misma propuesta del 2013, pero con 10 años de madurez, sobre todo en la actuación. Los actores ya llevan los personajes en las venas. Ahora es una interpretación más profunda, pero no necesariamente reparas en eso porque es muy sutil. La escenografía de Nobarte también tuvo su actualización.

Has trabajado también con los mismos actores. Sin embargo, han transcurrido 10 años entre una puesta y la siguiente, ¿cómo has sentido la evolución de Marilyn Romero y Julio Rodríguez?

Tanto Julio como Marilyn son actores muy talentosos, con mucha experiencia y están acostumbrados a trabajar conmigo. Nos conocemos bien profesionalmente, nos respetamos, admiramos y -sobre todo- confiamos en la labor de cada uno. Noto que ya no tienen que actuar, simplemente son Chispas y Raquel.

¿Qué vigencia tiene Al pie del Támesis como obra?

Esta obra ha podido navegar una década y su vigencia es aún más ahora que cuando estrenó, por el conflicto entre el Estado de la Florida y Disney. Aunque deseamos separar la política del arte, es imposible lograrlo.

Vuelves a reponerla en febrero. Que recuerde nunca has hecho tanta promoción con una obra como lo están haciendo ahora, ¿a qué se debe ese interés?

No fue premeditado. Al quedarnos sin obra para estrenar en 2023, pensamos en esta por su vigencia y por ser escrita por Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. Te confieso que también la escogimos porque estamos orgullosos de la producción, las críticas y de su público. La generosa invitación a la República Dominicana también nos llenó de gozo, pero no la esperábamos.

¿Algo más que quieras añadir?

Ojalá que en un futuro no muy lejano el teatro en Miami se pueda presentar en temporadas más extensas que cuatro funciones para el beneficio del público y actores.