Fiscalía de Nueva York presenta nuevos cargos de violencia sexual contra Harvey Weinstein

NUEVA YORK.- La fiscalía de Manhattan dijo el martes que pretende presentar nuevos cargos de agresión sexual contra Harvey Weinstein mientras prepara un nuevo juicio en noviembre contra ex magnate del cine.

Indicó que algunas posibles sobrevivientes que no estaban listas para declarar en el primer juicio contra Weinstein en Nueva York han indicado que ahora están preparadas para testificar.

Pero tras ser presionada por el juez, Blumberg dijo que la fiscalía aún no presenta sus hallazgos ante un jurado de acusación. Asimismo, indicó que no podía decir al tribunal cuándo estará completa su investigación. "La gente sigue investigando en un tema fundado en el trauma", dijo. "Se trata de un proceso en desarrollo".

La defensa

El abogado de Weinstein, Arthur Aidala, sentado junto a su cliente, que compareció en silla de ruedas, insinuó que la investigación no era más que una táctica dilatoria de la fiscalía, y dijo que algo similar ocurrió antes del juicio inicial por violación.

"De nueva cuenta, tenemos a la persona y buscamos un delito", dijo. "Tenemos la línea directa '1-800-atrapen-a-Harvey'".

Blumberg rechazó la idea y dijo que el plan de la fiscalía es proceder al juicio en otoño. "Ciertamente, no existen tácticas dilatorias de nuestra parte. Procedemos en la forma más expedita".

Cuando el juez Curtis Farber le preguntó qué mes preveía, Blumberg respondió: "noviembre sería un plazo realista".

Dijo que su cliente simplemente desea que el juicio siga adelante lo antes posible, y señaló que está en su quinto año de encarcelamiento. "Está sufriendo tremendamente", comentó y añadió que Weinstein padece degeneración macular, fluido en los pulmones y el corazón, y diabetes que está "hasta el techo" debido a la mala alimentación tras las rejas.

"Básicamente, no está recibiendo ningún tratamiento para nada de esto. No es ningún joven. Es un hombre enfermo. Esas tácticas de la fiscalía no consisten más que en retrasar, retrasar, retrasar", añadió.

Próxima audiencia

El juez Farber programó para el 19 de julio la próxima audiencia previa al juicio.

Weinstein, de 72 años, ha sostenido que cualquier actividad sexual fue consensuada. Actualmente, está bajo arresto en el complejo penitenciario de la isla Rikers, pero ha sufrido problemas médicos durante todo el tiempo que ha pasado tras las rejas.

En abril, el máximo tribunal de Nueva York desestimó la condena por violación de Weinstein tras determinar que el juez que presidió el juicio permitió injustamente un testimonio contra el acusado, basado en afirmaciones de otras mujeres que no formaban parte del caso.

El fallo volvió a abrir un doloroso capítulo en el ajuste de cuentas de Estados Unidos con la conducta sexual inapropiada por parte de poderosas figuras. La era #MeeToo comenzó en 2017 con una oleada de acusaciones contra Weinstein.

Weinstein, que cumple una condena de 23 años en Nueva York, también fue acusado en Los Ángeles en 2022 por otra violación y fue sentenciado a 16 años de cárcel en California. Sin embargo, en una apelación presentada el mes pasado en el Tribunal del Segundo Distrito de California, los abogados de Weinstein afirmaron que su cliente no tuvo un juicio justo en Los Ángeles.

FUENTE: AP