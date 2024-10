Francisca Lachapel revela las emociones que sintió tras cortar su cabello

"Cuando aquello empezó a crecer, hubo un momento de desesperación, por eso me hacía trenzas y me hacía esto, para poder aguantar, pero tenía que enfocarme en esto, en el futuro, para no desesperarme", comentó en el programa Más moda, menos filtro.

"Me gustaba el rizo, pero no el corto", enfatizó.

Goyso le preguntó hacía cuánto había empezado realmente a amar su cabello, a lo que ella respondió que el sentimiento floreció hace pocas semanas, pues previamente había estado en el proceso de transición y el cabello no estaba cómo ella quería tenerlo.

"Como que me empecé a sentir cómoda ahora, hace como un mes y pico", respondió.

Sin embargo, resaltó que en este momento sabe que tomó la mejor decisión y que se siente bella y atractiva luciendo su melena.

"Nunca en mi vida me he sentido tan bella, no tengo un recuerdo de sentirme así de bella, por eso creo que no importan las arrugas y las estrías, porque yo me veo al espejo y siento que esta textura de cabello corresponde a todo, a mis ojos, a mi nariz, a mi sonrisa, es como que, esa eres tú, eso es lo que Dios mandó para acá. Nunca me había sentido tan bella y sexy como ahora", aseveró.

La decisión de Francisca

El 5 de diciembre de 2022, Francisca aprovechó un segmento del programa Despierta América para hacer las paces con su niña interior y dejar crecer su cabello rizado.

"No me voy a hacer un cambio de look, no es un cambio de look, esto es una reconciliación con quien verdaderamente yo soy y es un abrazo que le hago a esa niña interior. Hoy yo quiero hacer las paces con esa niña, yo le quiero decir a ella que es hermosa, que es perfecta y quiero hacer las paces con mi cabello. Un cabello que le he hecho de todo siempre para que mientras más aplastado esté más bella yo me sienta… El día de hoy me libero", dijo la animadora antes de tomar una tijera y cortar un primer mechón de cabello.