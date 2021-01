Gaby Espino pensó que se moría cuando se separó de Jencarlos Canela

“Una anécdota que a mí me hizo sentir imparable, que me hizo descubrir fortalezas que no sabía que tenía y que me hizo descubrir pasiones por diferentes cosas que yo no sabía que sentía fue mi separación, mi separación con Jencarlos, el papá de Nickolas. Yo creí que me iba a morir, o sea, creí que me iba a morir”, expresó Gaby Espino.

La suerte de Loli 2 Osvaldo Benavides y Gaby Espino CORTESÍA PRENSA TELEMUNDO

La también conductora y modelo dijo que ese momento de su vida la impulsó para continuar adelante con sus hijos, pues le dio la fortaleza para entender que todo es un ciclo y “si sanas en positivo vuelves a pararte y por eso te das cuenta que la mujer es imparable, o sea no hay obstáculo”.

Gaby Espino y Jencarlos Canela mantuvieron una relación sentimental entre 2010 y 2014. En 2012, la actriz y el cantante se convirtieron en los padres de Nickolas.

Antes de su relación con el intérprete, entre 2007 y 2010, la influencer estuvo casada con el también actor venezolano Cristobal Lander, con quien tuvo a Oriana en 2008.

En abril de 2018, Gaby Espino inició una relación con el animador Jaime Mayol, que concluyó unos meses después.

La suerte de Loli, de Telemundo, llegará a la pantalla el próximo 26 de enero.