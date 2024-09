Galería Latin Art Core celebra la hispanidad con exhibición de artistas latinoamericanos

El propósito de la exhibición es destacar el talento que vibra en las raíces latinas.

Promoción del arte hispano

Desde sus inicios, Latin Art Core ha promovido en Miami la cultura latinoamericana y cubana en sus espacios, permitiendo que estadounidenses, turistas y residentes latinos en Estados Unidos conecten con el talento artístico del continente Americano.

La galería realizó la exhibición de la Vanguardia Cubana y de 8 décadas de figuración y neofiguración en el arte cubano, la cual contó con la curaduría de Dennis Matos.

Dicha muestra fue una retrospectiva completa de la evolución de la figuración y la neofiguración cubanas a través del arte de 40 de emblemáticos maestros cubanos, dejando en evidencia la evolución del arte plástico cubano y la influencia de los acontecimientos políticos de la isla, desde 1940 hasta 2023.

Actualmente, la galería también expone La Generacion Perdida, mujeres ceramistas y la vanguardia Cubana, en colaboración con el Mcmullen museum de Boston y bajo la curaduría de Elizabeth Thompson Goizieta.

"Latin Art Core también colaboró con obras en la retrospectiva del pintor Mariano Rodriguez en el Museo Pérez 2023, y fue clave para la realización de la exhibición Mariano everything is possible, una importante retrospectiva que tuvo lugar en LAC en el 2023, en conjunto con la fundación Mariano Rodríguez de España, en honor al artista cubano Mariano Rodríguez", resalta la galería en un comunicado.