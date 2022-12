“A la guajirita, la cubanita recién llegada fue difícil. A veces en la escuela me sentaba sola en la escalera durante dos horas y no entraba a clases. Se siente mucha presión” recuerda.

Sobre sus comienzos agrega “Estuve haciendo teatro durante ocho años en la compañía de Jesús Rafael. Pero desde antes ya cantaba”

Cuenta que, poco a poco, sin saberlo cada experiencia que la nutría la hacia crecer mientras se inspira en la belleza y en las cosas que realmente vale la pena. Desde la máxima “prohibido amar sin amor” tatúa sus sueños, se enfoca y pone la vida en cada proyecto.

Con presentaciones habituales en varios lugares de Miami, Glenda Anders cauitva a la audiencia con un toque genuino a partir de sus composiciones.

Sobre Cuba experimenta un coctel de emociones: “De Cuba, tengo memorias que para mi eran bonitas. En mi casa se pasó hambre, pero no me di cuenta. Mi madre se encargó de ello quitándose lo suyo. Aun así, mi niñez no la cambiaría. Me enseñó la humildad y que la felicidad no está en las cosas materiales. Ahora aquí tengo la libertad”

Concierto 17 de diciembre

En medio de la efervescencia y los compromisos profesionales. Anders se abre paso a nuevos retos. Se presenta en concierto este sábado 17 de diciembre en el salón DCATA WINE en la ciudad de Doral.

FUENTE: REDACCION