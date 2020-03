El periódico local Niagara Gazette fue el primero en dar a conocer el domingo a la noche el positivo al coronavirus del productor de cine caído en desgracia. Varias fuentes confirmaron el contagio al sitio de noticias de celebridades TMZ.

Portavoces de Weinstein se han negado a responder a medios estadounidenses.

En tanto, el Departamento Correccional del estado de Nueva York no respondió la consulta de la AFP.

Weinstein fue transferido el miércoles a una prisión cerca de Buffalo, 560 kilómetros al noroeste de la ciudad de Nueva York. Antes había estado en la prisión de Rikers Island y en un hospital de Manhattan donde fue tratado por dolores en el pecho.

Las prisiones abarrotadas de Estados Unidos son potenciales focos de contagios de coronavirus. La semana pasada, guardias de Rikers y de la prisión Sing Sing, de Nueva York, dieron positivo al nuevo virus, informaron medios locales.

El 24 de febrero, un jurado popular halló culpable a Weinstein de agresión sexual por practicar sexo oral forzado a la exasistente de producción Mimi Haleyi en 2006. También fue hallado culpable de violar a la exactriz Jessica Mann en 2013.

Más de 80 mujeres, incluidas las actrices Angelina Jolie y Salma Hayek, le han denunciado por acoso, agresión sexual o violación a lo largo de cuatro décadas, pero solo fue juzgado por estos dos casos cuyos delitos no han prescrito.

