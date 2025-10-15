miércoles 15  de  octubre 2025
Hollywood despide a Drew Struzan, creador de carteles de "Star Wars" e "Indiana Jones"

Desde E.T. a la saga de Vuelta al futuro, pasando por Blade Runner y Harry Potter, Struzan estuvo detrás de los carteles de algunos de los mayores éxitos del cine

PARÍS.- Destacadas figuras del cine de Hollywood rindieron este miércoles homenaje al ilustrador estadounidense Drew Struzan, creador de los carteles emblemáticos de Star Wars, Indiana Jones o Harry Potter, fallecido a los 78 años.

Struzan era uno de los dibujantes favoritos de los cineastas Steven Spielberg y George Lucas, cuyo estilo se convirtió en símbolo de los carteles de Hollywood a finales de los años 1970 y en los 1980, con pósters que decoraron las habitaciones de adolescentes de todo el mundo.

Su muerte, tras una larga enfermedad, fue anunciada el martes en su página de Instagram con una publicación de su familia, que elogia a un hombre que "veía el mundo a través de unas gafas rosas" para dar una "mejor versión de la vida".

"Drew era un artista del más alto nivel", afirmó el creador de La guerra de las galaxias, George Lucas, en la web de su empresa Lucasfilm. "Sus ilustraciones captaban a la perfección el entusiasmo, el tono y el espíritu de cada una de mis películas".

Trayectoria

Desde E.T. a la saga de Vuelta al futuro, pasando por Blade Runner y Harry Potter y la piedra filosofal, Struzan estuvo detrás de los carteles de algunos de los mayores éxitos contemporáneos en el cine.

Citado por la web Variety, Steven Spielberg, que colaboró con él en varias ocasiones, aseguró que "nadie dibujaba como Drew".

"Sus carteles convirtieron muchas de nuestras películas en lugares concretos (...) y el recuerdo de esas películas y de la edad que teníamos cuando las vimos resurge inmediatamente con solo mirar sus icónicas imágenes", afirmó el cineasta estadounidense.

"El mundo ha perdido a un hombre genial, un genio y un artista supremo. Yo he perdido a un amigo", escribió en la red Bluesky el director mexicano Guillermo del Toro.

FUENTE: AFP

