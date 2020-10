Inauguran exposición "Los superhéroes de la naturaleza"

MIAMI. - Aguantar la respiración durante dos horas; tragar un bocadillo 10 veces más grande que tu propio peso, vivir en profundidades donde no hay luz solar para sostener la vida; todo esto puede sonar como superpoderes para los humanos, pero en algún lugar de este planeta, un organismo está usando uno de estos talentos extraordinarios para realizar sus tareas diarias. Nature’s Superheroes “Life at the Limits (Los superhéroes de la naturaleza: La vida al límite), una exposición de inmersión en el Museo de Ciencias Phillip and Patricia Frost, la cual estará disponible hasta el domingo 11 de abril de 2021.