Jamie Foxx revela detalles sobre su hospitalización

"Comenzó con un fuerte dolor de cabeza", dijo y explicó que se encontraba filmando la película Back in Action, en Atlanta, cinta que protagoniza junto a Cameron Diaz.

Sin embargo, con el pasar del tiempo el dolor no cedía por lo que solicitó una pastilla para tratar el malestar.

“Pedí Advil y lo siguiente que supe fue que me desperté casi tres semanas después sin recordar lo que había sucedido. Estuve fuera durante 20 días”, agregó.

Foxx destacó que aunque su familia estuvo atenta en todo momento, las acciones de su hija Corinne y su hermana Deonda fueron claves en su recuperación. "Me llevaron a mi primer médico, quien dijo: 'Algo está pasando ahí arriba’".

No obstante, prefirió reservarse los detalles médicos.

Reaparición

Tres meses después de su hospitalización, Jamie Foxx reapareció para agradecer las manifestaciones de cariño que recibió tras hacerse público su proceso médico.

A través de su cuenta de Instagram, Foxx realizó un Live en el que se dejó ver vulnerable.

"Pasé por algo que pensé que nunca, nunca pasaría. Sé que mucha gente estaba esperando o queriendo escuchar una actualización, pero para ser honesto con ustedes, no quería que me vieran así".

El ganador de un Óscar a mejor actor en 2005, por su interpretación de Ray Charles en el filme Ray (2004), explicó que no estaba preparado para que sus seguidores lo vieran en ese estado, pues quiere ser recordado de otra manera. “Quiero que me vean riendo, divirtiéndome, de fiesta, contando un chiste, haciendo una película o un programa de televisión. No quería que me vieras con los tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si iba a lograrlo”.

"Solo quiero decir que los amo a todos, y amo todo el amor que recibí. (...) Como dije, quiero que me recuerden por los chistes que hago y las películas que hago, algunas buenas, otras no, y las canciones que canto. Estoy aquí en la tierra gracias a algunas personas maravillosas… y Dios. Estoy en mi camino de regreso".