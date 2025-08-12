martes 12  de  agosto 2025
CELEBRIDADES

Jennifer Aniston hace confesiones muy personales sobre la muerte Matthew Perry

Jennifer Aniston no ocultó que sus emociones son complejas. “Es una mezcla de tristeza y alivio. Alivio porque ya no sufre”, dijo con voz entrecortada

La actriz estadounidense Jennifer Aniston.&nbsp;

La actriz estadounidense Jennifer Aniston

AFP/Michael Tran
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Casi dos años después de la repentina muerte de Matthew Perry, Jennifer Aniston ha roto el silencio con unas declaraciones tan sinceras como conmovedoras sobre la pérdida de su compañero y amigo de Friends. En una entrevista exclusiva para Vanity Fair, la actriz reveló que el elenco de la icónica serie comenzó a vivir el duelo por Perry mucho antes de su fallecimiento en octubre de 2023.

“Creo que, de alguna forma, ya estábamos de luto por Matthew desde hace tiempo”, confesó Aniston. Según explicó, su sentimiento se debía a las largas y conocidas batallas del actor contra las adicciones, que marcaron no solo su vida personal, sino también las dinámicas dentro del grupo de amigos que formó la exitosa comedia de los noventa.

Lee además
Demi Lovato y Joe Jonas sorprenden con emotivo reencuentro de Camp Rock video
MÚSICA

Demi Lovato y Joe Jonas sorprenden con emotivo reencuentro de Camp Rock
Hemsworth, quien es australiano, recurrió a las redes sociales para compartir que donará un millón de dólares. 
CELEBRIDADES

Chris Hemsworth redefine prioridades tras descubrir alto riesgo genético de Alzheimer

Aniston, que interpretó a Rachel Green, no ocultó que sus emociones son complejas. “Es una mezcla de tristeza y alivio. Alivio porque ya no sufre”, dijo con voz entrecortada.

Un buen momento

La actriz compartió que, paradójicamente, Perry se encontraba en un buen momento justo antes de morir: había dejado de fumar, estaba cuidando su salud física y se encontraba de mejor ánimo que en años anteriores. “Ese día habíamos estado enviándonos mensajes. Estaba feliz, estaba sano, se estaba poniendo en forma”, recordó.

La intérprete también reveló que, junto a Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc, hicieron todo lo posible por acompañarlo en su proceso. “Hicimos todo lo que pudimos, cuando pudimos. Nunca dejamos de intentarlo”, aseguró, dejando entrever que, pese a la cercanía del grupo, las adicciones de Perry eran una lucha profundamente personal y difícil de ganar para él.

Matthew Perry, recordado mundialmente por dar vida a Chandler Bing, falleció el 28 de octubre de 2023 a los 54 años en su residencia de Los Ángeles. Su muerte conmocionó a Hollywood y a millones de fanáticos de Friends alrededor del mundo.

Drogas y alcohol

El actor había publicado un año antes sus memorias Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, donde narró con crudeza su lucha contra las drogas y el alcohol, así como los altibajos de su carrera.

Las palabras de Aniston han reavivado la conversación sobre la salud mental y la importancia de brindar apoyo constante a quienes enfrentan adicciones. También han puesto en perspectiva el profundo vínculo que unía al elenco de Friends, quienes no solo compartieron una década de trabajo en televisión, sino también una amistad que se mantuvo viva durante más de 30 años.

“Éramos una familia. Lo seguimos siendo. Y siempre lo recordaremos así: divertido, brillante, generoso y con un corazón enorme”, concluyó Aniston, visiblemente emocionada.

Temas
Te puede interesar

Brooklyn Beckham sobre renovación de votos con Nicola Peltz: "Fue hermoso"

Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez

Juan Carlos I evalúa una adaptación de sus memorias al estilo "The Crown"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Trayectoria de la tormenta tropical Erin
VIGILANCIA

Tormenta tropical Erin se fortalece en el Atlántico, ¿Florida está en su trayectoria?

 Raúl Castro Ruz recibió a Li Shulei, miembro del Buró Político y del Secretariado y jefe del Departamento de Propaganda del Comité Central del Partido Comunista de China.
Análisis

Millones de GAESA serían la "herencia" de Raúl Castro para perpetuar dictadura tras su muerte

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EEUU.
SEGURIDAD NACIONAL

EEUU anuncia en los "próximos días y semanas" nuevas acciones contra régimen de Maduro

El opositor cubano Félix Navarro. 
REPRESIÓN

Denuncian "grave deterioro" de salud del preso político cubano Félix Navarro

María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe Turbay, agradeció al equipo de la Fundación Santa Fe, donde estuvo recluido el político durante dos meses. Hicieron todo lo posible y todo lo humanamente y médicamente posible por salvarle la vida, dijo.
COLOMBIA

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe: "Rechazo cualquier acto de violencia o de venganza"

Te puede interesar

Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade.
BAJO PRESIÓN

Miami-Dade: Levine Cava modera recortes en cultura y parques tras protestas, déficit millonario y auditoría estatal

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Los precios del petróleo siguen en descenso y se mantiene la tendencia.
MERCADO

Precios del petróleo siguen en descenso, cada vez más cerca de los $60 el barril

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
CUESTIONAMIENTO

Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, podría enfrentar la Justicia

El presidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis. 
MAPA ELECTORAL

DeSantis acelera redistribución de distritos en Florida bajo la sombra de nuevo censo de Trump

Un hombre repara su antiguo carro en medio de la calle, mientras un hombre en su bicitaxi busca clientes a quienes llevar en una de las calles de La Habana, Cuba.
CUBA

Un imperio silencioso llamado GAESA controla el 90% de los negocios que generan divisas en Cuba