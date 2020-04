Jennifer Aniston perdona a su padre por abandonarla

Este abandono no fue fácil para la ex pareja de Brad Pitt, quien tuvo que lidiar -junto con su madre- la ausencia de su papá sin saber de él por mucho tiempo.

Entre las pocas publicaciones de Aniston en su cuenta de Instagram, se encuentra una fotografía de ella pequeña. "Estoy segura de que deseaba nieve", escribió la actriz al referirse a un TBT alusivo a su infancia.

Pero este tiempo de cuarentena social, producto de la pandemia del Covid-19, ha sido de ayuda para la protagonista de "Friends” al reflexionar sobre el tema y perdonar a su progenitor.

De acuerdo a la fuente, Aniston ha tenido largas conversaciones con su padre todos los días, en los que han expresado sus sentimientos y han dejado atrás los problemas del pasado.

“Todavía existen cosas que son dolorosas para mí, pero ya soy una adulta. Ya no puedo culpar a mis padres por lo que me pasó”, dijo la intérprete al The Mail on Sunday.

La actriz de 51 años de edad es hija del actor John Aniston de 86 años, quien es conocido por su personaje de Victor Kiriakis en el drama "Days of Our Lives".

En una imagen de Instagram, publicada el pasado 26 de diciembre, aparecen ambos recordando viejos tiempos.