Jennifer López sorprende al lidiar con un grillo en el escenario sin perder la calma

MIAMI.- Jennifer López volvió a demostrar su temple y profesionalismo en el escenario , incluso ante las situaciones más inusuales. Durante su concierto del 10 de agosto en Almaty, Kazajstán, como parte de su gira Up All Night: Live in 2025, la cantante se encontró con un intruso poco común: un grillo de gran tamaño que decidió colarse en su vestido mientras interpretaba uno de sus temas.

El insecto fue visto trepando por el cuerpo de la artista hasta llegar a su cuello. Sin interrumpir la canción ni perder la sonrisa, López lo tomó con una mano y lo lanzó hacia un costado del escenario. “Me hacía cosquillas”, comentó con humor al público antes de seguir con el espectáculo.

El momento, grabado por asistentes y compartido en redes, provocó risas y aplausos. Una cuenta de fans bromeó escribiendo: “Giro de la trama: @JLo ensayando Kiss of the Cricket Woman en vivo”, haciendo un guiño a su próxima película El beso de la mujer araña, que llegará a los cines este otoño.

Las reacciones no tardaron en llegar: “Siempre tan profesional”, “Lo manejó como toda una reina” y “Yo me habría desplomado” fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes.

Incidente en otro concierto

Este curioso episodio se suma a otro reciente percance de López sobre el escenario. El pasado 25 de julio, durante un concierto en Varsovia, Polonia, la artista sufrió un problema de vestuario.

El incidente ocurrió durante el show en el PGE Narodowy Stadium, cuando la falda con flecos que llevaba se desprendió mientras saludaba al público tras finalizar una canción. Lejos de incomodarse, Lopez se rió y bromeó con los asistentes.

Fiel a su estilo, la cantante lo tomó con humor: “Estoy aquí en ropa interior”, bromeó ante el público, antes de que una bailarina le ayudara a recolocarla.