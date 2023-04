Karol G devela que Pablo Escobar ayudó a su familia

Resultó que Pedro Escobar solía comer en el restaurante donde la mamá de la cantante trabajaba como mesera, y le dejó una propina bastante generosa. No obstante, aunque la familia se encuentra agradecida, Karol no esconde su descontento por el daño que figuras del narcotráfico han causado al país, como el estereotipo que lo marca.

"Me encanta, mi país tiene un estereotipo de que lo único que tenemos allá es narcotráfico y drogas. Y no, esa época ya pasó, todavía ve que las personas le hablan de Pablo Escobar, porque la gente lo ve como un personaje y lo ve porque aparece en una serie, pero en mi país es algo que causó mucho daño", comentó.

La artista aseguró que su objetivo es hacer que las personas se sientan orgullosas de Colombia.

"Poder poner mi granito de arena y decir que formo parte de la camadita de artistas que podemos hacer algo por mi país, es increíble", agregó.

Polémica edición

La cantante colombiana Karol G condenó los retoques con Photoshop que sufrió su sesión fotográfica para la portada de la revista GQ.

A través de un comunicado en redes sociales, la intérprete de Mañana será bonito aseguró que la imagen no la representa, y que se siente cómoda con quien es al natural.

"No se ni por donde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", inicia el escrito en Instagram que acompaña a una fotografía de ella sin maquillaje y otra de la portada.

