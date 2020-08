Karol G, la primera premiada en Premios Juventud

La reguetonera colombiana, quien también cantó “Ay dios mío”, recogió su premio acompañada de su prometido, Anuel AA.

El colombiano Llane, exintegrante del grupo Piso 21, cantó su nuevo tema “Como antes”.

Natti Natasha cantó Que mal te fue.

Cristian Castro ofreció un popurrí de sus canciones más populares en una actuación que marcó el regreso a Premios Juventud del cantante mexicano, quien comenzó su presentación desde su sofá.

Kany García le entregó a J Balvin el premio al video con el mensaje más poderoso. El reguetonero colombiano, como muchos otros artistas, no asistió a la ceremonia debido a las restricciones por la pandemia.

Pitbull protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al ser reconocido como agente de cambio por su labor altruista en la comunidad a favor de la educación y las pequeñas empresas.

Mr. 305 fue sorprendido por Hope Martínez, quien fuera su maestra, y fue invitada para entregarle el reconocimiento. El rapero cubanoamericano, con los ojos humedecidos, le dedicó su premio recordándole que ella le inspiró a ser quien hoy es.

"Yo veo en ti hoy lo que siempre vi, un agente de cambio. Quisiera abrazarte pero no puedo por el distanciamiento social", dijo Martínez.

"Ella me cambió la vida, me inspiró. Me dijo dos cosas: la primera, que el mayor riesgo que iba a tomar en la vida era no tomar ninguno. Y la otra, que cuando llegara a otros niveles en la industria de la música, lo único que quería era que le agradeciera, así que Hope Martínez quiero decirte que este premio es para ti", expresó Pitbull.

Para ver la ceremonia de entrega de Premios Juventud, haga clic aquí.