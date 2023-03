La película "Everything" empieza dominando los Óscar

El actor estadounidense-vietnamita Ke Huy Quan posa con el Oscar al Mejor Actor de Reparto por la película "Everything Everywhere All at Once" en la sala de prensa durante la 95ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 12 de marzo de 2023.

La actriz estadounidense Jamie Lee Curtis acepta el Oscar a la Mejor Actriz en un Papel Secundario por la película "Everything Everywhere All at Once" en el escenario durante la 95.a Entrega Anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 12 de marzo de 2023.

LOS ÁNGELES.- La 95ª edición de los premios Óscar despegó en Hollywood con un collage de escenas de las películas nominadas a la mayor fiesta del cine de estadounidense, un pequeño homenaje a la taquillera Top Gun: Maverick, y con la película Everything Everywhere All at Once conquistando dos de sus once nominaciones.

Ke Huy Quan ganó el Óscar al mejor actor de reparto por Everything Everywhere All at Once (Todo en todas partes al mismo tiempo), derrotando a Brendan Gleeson (Los espíritus de la isla), Brian Tyree Henry (Resurgir), Judd Hirsch (Los Fabelman), y Barry Keoghan, (Los espíritus de la isla).

"Mamá, acabó de ganar un Óscar", dijo Quan entre lágrimas Quan, quien recibió una ovación de pie en el Teatro Dolby en Hollywood.

Por su parte, Jamie Lee Curtis se llevó el Óscar a la mejor actriz de reparto por su trabajo en Everything Everywhere All at Once (Todo en todas partes al mismo tiempo).

"Acabo de ganar un Óscar", cerró su discurso una emotiva Curtis, quien derrotó a su coestrella Stephanie Hsu, Angela Bassett (Pantera Negra: Wakanda por siempre), Hong Chau (La ballena), y Kerry Condon (Los espíritus de la isla).

Mejor película animada

Pinocho de Guillermo del Toro, una película en la que el cineasta mexicano presenta una versión sorprendentemente oscura del clásico infantil sobre una marioneta viviente y su anciano padre tallador de madera, ganó el domingo el Óscar a la mejor animación.

En una categoría de los Premios de la Academia generalmente dominada por películas más ligeras y familiares como las de Pixar, el ya oscarizado Del Toro triunfó con su macabra reinvención del famoso cuento del italiano Carlo Collodi, ahora ambientado en la década de 1930 en Italia.

La película, que aborda el fascismo, la guerra y el dolor, también tiene un tono muy diferente al de la adaptación clásica de Pinocho de Disney, pero el ambicioso abordaje de los temas y el sorprendente uso de la animación stop-motion sedujeron a los votantes de la Academia.

"La animación está lista para dar el siguiente paso. Todos estamos listos para ello. Por favor, ayúdennos. Mantengan la animación en la conversación", dijo Del Toro al recibir la estatuilla.

Mejor película extranjera

La alemana Sin novedad en el frente, producida por Netflix y dirigida por Edward Berger, ganó el domingo el Óscar a la mejor película internacional.

"Esto significa mucho para nosotros", dijo Berger al recibir la estatuilla.

La cinta, primera adaptación en alemán a la gran pantalla de la clásica novela de Erich Maria Remarque, derrotó a la apuesta latinoamericana Argentina, 1985, así como a Close (Bélgica), EO (Polonia) y The Quiet Girl (Irlanda).

Previamente, Sin novedad en el frente se alzó con el Óscar a mejor cinematografía.

FUENTE: AFP