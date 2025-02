Lady Gaga rinde homenaje a víctimas de Nueva Orleans y Los Ángeles en el Super Bowl

"Aquí, en Bourbon Street, siempre el corazón y el alma de Nueva Orleans, este año empezó con un atentado terrorista que intentó destrozar su espíritu", dijo Strahan caminando por la icónica calle luciendo una camiseta en la que decía: "NOLA Strong".

Posteriormente, Tom Brady se sumó a su colega, luciendo una camiseta del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, y resaltando la resiliencia de Nueva Orleans. "Cuando ocurre una tragedia, no nos derrumbamos: nos unimos, nos levantamos y nunca dejamos que gane el mal", comentó.

"Hold My Hand"

Seguidamente, la cámara enfocó a Lady Gaga, quien con un sombrero blanco de ala ancha y un largo vestido blanco de encaje, se sentó en el piano en la calle Bourbon, y rodeada de personas interpretó el sencillo Hold My Hand.

"Así que llora esta noche/ Pero no sueltes mi mano. Puedes llorar hasta la última lágrima/ No me iré hasta que lo entienda/ Prométeme que me cogerás de la mano", reza la popular canción, parte de la banda sonora del filme Top Gun: Maverick.

En el show previo a disputarse la final de la NFL, en la que se enfrentaron Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs, también actuaron Ledisi, Harry Connick Jr., Lauren Daigle y Jon Batiste, quienes interpretaron el himno nacional, Lift Every Voice and Sing y America the Beautiful.