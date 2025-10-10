viernes 10  de  octubre 2025
Lo que opina la novia de Toni Costa sobre relación con Adamari López

Mimi Ortiz, actual pareja del bailarín, recalcó la importancia de que el bailarín español cultive una buena relación con la madre de su hija

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Durante una reciente transmisión en vivo, Toni Costa conversó con su actual pareja, Mimi Ortiz, sobre la relación que mantiene con su ex, la presentadora puertorriqueña Adamari López.

Ortiz recalcó la importancia de que el bailarín español cultive una buena relación con la madre de su hija, más allá de las diferencias que puedan existir entre ambos como expareja.

“Adamari va a ser tu socia para el resto de tu vida, y el papá de Jay va a ser mi socio para el resto de mi vida y es inteligente lograr que esa sociedad, por el bien del amor más grande que tenemos en conjunto, salga adelante”, expresó Ortiz, quien también tiene un hijo fruto de una relación anterior.

Él también instructor de zumba reflexionó sobre la decisión que toman algunas parejas de mantenerse juntas por sus hijos, lo que a su juicio es un error. Opinó que los niños notan cuando los padres continúan una relación aunque no sea correcta, y es algo que reclamarán en el futuro.

"La vida sigue, la vida pasa, no funciona. No pasa nada. Hagamos que funcione en lo que podemos hacer que funcione, que es nuestra relación como papás”, expresó el participante de la segunda temporada de la Casa de los famosos.

Explicó que quiere llevarse bien con Adamari en primer lugar por sí mismo, y después por ella, porque es la madre de su hija.

"Y si esa base está fuerte, sólida y llena de ese amor de papás y de uno mismo, evidentemente lo que recibe nuestra hija es lo mejor que puede recibir en ese punto”, señaló.

Su actual novia estuvo de acuerdo con estos comentarios, y se lamentó por los casos en los que las parejas utilizan a los hijos como armas para causar daño al otro.

“Si usted ama a alguien verdaderamente, ese amor no se va, o sea, se transforma, cambia a otra forma de amar. Cuando no fue amor de verdad, pasa eso que entonces no estás conmigo y te destruyo", dijo.

"Se ve mejor con Adamari"

A pesar de que han intentado mantener su relación alejada del público, el bailarín y la influencer han hecho excepciones.

Hace unas semanas, la pareja subió un video a TikTok en el que demuestra su amor durante un viaje a Costa Rica. Aunque la publicación se llenó de comentarios de apoyo, también hubo quienes expresaron opiniones negativas.

“Se ve mejor con Adamari”, comentó un usuario.

Costa no se quedó callado y decidió responder de forma educada, pero firme.

“Con Adamari tengo el mejor de los vínculos: nuestra hija. Lo tuyo no suma, pero sí entretiene. Refresh señora, refresh que quedó estancada”, escribió.

Adamari López y Toni Costa estuvieron juntos desde que se conocieron en 2011 hasta su separación en mayo de 2021. Comparten una hija, Alaïa de 10 años.

