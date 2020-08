"Los Hermanos Siniestro", ficción de una realidad que no se debe repetir

El encuentro que fue moderado por Romy Moreno de Marrero, contó con la participación del profesor Eduardo Orozco quien entrevistó a la autora sobre los personajes, no solo de Jaime y Betty Ramírez que son el hilo conductor, sino de otros que se convierten en piezas decisivas en algunos momentos del relato, y con sus acciones desvelan una trama de codicia por el poder sin importar cómo el pueblo de un país oprimido se hunde en la miseria.

El embajador Vecchio destacó que “en este caso de los hermanos siniestros, la realidad supera la ficción y en la historia del poder en Venezuela no ha existido que desde Miraflores se haya tejido e impulsado tanta maldad, como ha sido el caso de los hermanos siniestros Jaime y Betty, que han generado envidias, han cerrado oportunidades de transición en Venezuela, han logrado división clara entre la élite de Miraflores y el resto de quienes usurpan el poder, todo en detrimento del pueblo venezolano”. Y agradeció a la autora la realización de este tipo de obra que servirán de legado para que futuras generaciones no repitan la historia.

Ambiciones de poder

Para la autora, quien además es columnista de Diario Las Américas, el hecho de que los “Los Hermanos Siniestros” hayan perdido a su padre no les da patente para hacerle daño a los demás y para destruir un país. “Ellos encontraron la coartada para muchas actividades deshonestas y un comportamiento fuera de toda moral, tuvieron una constante ambición de poder y de vivir un excesivo bienestar, innecesario de verdad (…) la codicia”, sentenció Pacheco.

Contrastó esa realidad con la de miles de jóvenes venezolanos que han perdido a sus padres y son ciudadanos excelentes y de bien. “A mi padre lo mataron a los cinco años y aquí estoy” aseveró.

Para la autora, el infierno es vivir bajo una dictadura como la de Nicolás Maduro. “Es despertarse y saber que vas a tener un pésimo día, no hay agua, no hay electricidad, no vas a tener comida, implica no tener un hospital si te enfermas, no tener como transportarte porque no hay gasolina, no vas a tener donde te van a enterrar, tienes miedo por tus seres queridos, estás perseguido y aplastado y, además, personajes como los hermanos siniestros te restriegan en la cara su riqueza, entregan lo poco que queda de riqueza en Venezuela a Cuba o a cualquier nación; hay unos guerrilleros que mandan más que los militares y están entregando el oro y la soberanía a esos guerrilleros, dime tu si eso no es el infierno”, describió Pacheco.

Uno de los aspectos que más llama la atención de los personajes, es la inmoralidad de la hermana que se refleja en su obsesión por las marcas, mientras que el hermano siniestro enfoca su obsesión y complejos en los relojes de las marcas más costosas. Recordó que el fallecido Hugo Chávez nunca confió en los hermanos siniestros e incluso despidió a la hermana siniestra por chora (ladrona)”.

Explicó que su texto logra tanto detalle porque en el seno del régimen hay personas muy interesadas en que se conozca la realidad de lo que ocurre. “Cada vez vamos a tener más detalles que permitirán más libros y reportajes rigurosos de investigación. Aquí en EEUU hay gente ofreciendo su testimonio con detalle que va a ayudar a esclarecer todo lo que ha venido ocurriendo en nuestro país”.

Sobre aquellas personas que dieron valiosa información para la construcción de los personajes y de asombrosas situaciones, la autora asegura que solo se conocerá su identidad cuando caiga la dictadura y si esas personas así lo deseen.

Sobre algunos pasajes del libro que parecieran inauditos por lo aberrante del comportamiento de los personajes, Pacheco indica que así como los contó ocurrieron y que a ella no le sorprendió conocer de qué eran capaces estas personas solo por la ambición de poder.

El moderador, Eduardo Orozco, señaló que el trabajo de investigación que Pacheco está haciendo es una contribución, no sólo al mundo literario, sino a la lucha "por la libertad de Venezuela".

La periodista resaltó la labor de sus colegas venezolanos quienes todos los días están denunciando lo que ocurre en Venezuela. “Llegarán muchos reportajes sobre lo vivido, una vez caiga la dictadura”.

Agregó que las escuelas de psicología han venido observando y analizando lo que ocurre en el país. “Conocer la situación psicológica de estos personajes, quienes no tienen piedad ni tienen empatía, como los sociópatas, me obligó a contar todo porque no podría quedarme con esta información y seguir viva”. Agregó que sobre todas las acciones cometidas por los hermanos siniestros, “llegará la justicia”.

Pacheco instó a los venezolanos a “no dejar de vencer constantemente el miedo”. Precisó que “no es en vano la lucha, sí lo vamos a lograr, no bajemos la guardia, va a haber justicia y le doy las gracias al Embajador Carlos Vecchio por apoyarnos siempre y consecuentemente, por seguir luchando por Venezuela”.

Vecchio expresó que, a través de la Agregaduría Cultural dirigida por Romy Moreno, la embajada a su cargo se ha propuesto “resaltar el talento y la labor de los venezolanos que, como diáspora, han logrado destacar en diversos sectores, abriéndose un espacio en esta sociedad, pero nunca olvidan a nuestra natal Venezuela”.

El libro está a la venta en Amazon.