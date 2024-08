Los proyectos que Jennifer López y Ben Affleck asumieron durante el matrimonio

Jennifer López y Ben Affleck se besan en el estreno de la cinta "The Last Duel" durante el Festival de Cine de Venecia, en Italia, el 10 de septiembre de 2021.

Proyectos

Page Six recordó que en este tiempo, el actor de 52 años participó en películas como The Flash, Air, The Instigators, Aquaman and the Lost Kingdom y Hypnotic. Además, recientemente, culminó el rodaje de The Accountant 2.

Igualmente, produjo junto a Matt Damon Unstoppable, cinta en la que también actúa su ahora futura exesposa.

Por su parte, Jennifer protagonizó Atlas, The Mother y Shotgun Wedding. Y desde el ámbito musical, lanzó su noveno álbum de estudio This Is Me... Now y el documental This Is Me...Now: A Love Story.

Como empresaria, también lanzó su línea de cocteles DeLola.

No obstante, la pareja también protagonizó una millonaria colaboración con Dunkin Donuts, y compraron una mansión en Beverly Hills por 60 millones de dólares, y en medio de los rumores de la crisis matrimonial fue puesta a la venta por 68 millones.

Aunque se desconoce cómo dividirán los ingresos, Jennifer enfatizó en los documentos que no quería que ella ni Affleck recibieran manutención conyugal.

La intérprete especificó que la fecha de separación fue el 26 de abril y los motivos fueron 'diferencias irreconciliables'.