Manuel Ruiz-Barrera busca llevar la historia de su podcast "Bistec" a la pantalla grande

Aunque el cuento está ambientado en el año 2009, cuando se cumplieron 50 años de la Revolución Cubana, el génesis de este proyecto data de hace treinta años, cuando Ruiz-Barrera viajó a Cuba para documentar un proceso que pensó serían los últimos días de Fidel Castro en el poder.

"El origen de Bistec lleva a cabo hace 30 años, era un momento en la historia de Cuba donde parecía que iba a caer la dictadura de Fidel. Yo me crié en Miami, de padre y abuelos cubanos, y como estudiante y periodista a mi dio una curiosidad de ver y documentar esos últimos momentos de Fidel", comentó en entrevista para DIARIO LAS AMÉRICAS.

El periodista recordó que sintió la necesidad de contemplar por sí mismo el 'mundo surreal' de la isla. Sin embargo, lo que comenzó como un deseo personal, se transformó en un proyecto más grande cuando al volver sus profesores de la Universidad y compañeros de trabajo lo instaron a volver y ampliar la documentación fotográfica y hacer un libro.

"Yo fui cuatro veces sucesivamente. Lo interesante de todo es que aunque el origen de mi interés fue captar fotos para un libro que no se materializó, lo que sí ocurrió fue una perspectiva que nunca se había captado acerca de la vigilancia, parte de la dinámica más profunda y menos conocida de Cuba", resaltó.

Manuel recuerda que aunque las fotos sí fueron expuestas, el libro nunca vio luz. Pero el deseo de dar a conocer lo que él vio en aquellos días sobre los Comités de Defensa de la Revolución seguía palpitando, lo que lo llevó posteriormente a escribir un guion de cine.

Pero conseguir los fondos para una película no es fácil, por lo que hace un año, en medio de la frustración de no poder haber expuesto aún su historia, decidió transformarla en un podcast que desarrolló con su productora Nuestro Studios, una división de Nuestro Stories.

"Yo tenía una frustración inmensa de que no lo había ejecutado. Eso me estaba comiendo. Yo le dije a mi socio: 'tengo que sacar esto ya'", recordó.

La producción fue desarrollada en inglés y español, y cuenta con actores, productores y músicos de todas las generaciones del exilio.

La historia

Para Manuel Ruiz-Barrera el punto que destaca a esta historia de muchas otras que se han contado sobre Cuba es que si bien toca el tema político, la perspectiva es otra.

"No es un cuento usual. Tiene un punto de redención, perdón, reconciliación. Toman lugar algunas cosas muy dolorosas; los personajes pasan por conflictos muy profundos. Pero el cuento tiene esperanza porque hay una salida", comentó.

Y fue justamente esta diferencia lo que sorprendió a quienes dieron vida a cada personaje del podcast.

"Creo que sorprendió al elenco el camino al que la historia los iba a llevar. Pero nos reímos. Hubo lagrimas también, pero también mucha alegría", agregó al recordar que entre el reparto destacan dos personas disidentes de la revolución que fueron víctimas de la represión y compartieron algunas de sus vivencias con el fin de hacer más autentico el proyecto, siendo uno de ellos quien representó a uno de los victimarios de Fidel.

La serie tiene un capítulo que plantea el vínculo de Castro y Hugo Chávez.

"Dentro de Cuba, a Venezuela se le considera un trofeo. En Cuba les da mucho orgullo que entre todos los fallos que tuvo en incursionar en las Américas, Venezuela y Nicaragua fueron las excepciones, y en Venezuela sobre todo. Yo integré a una venezolana que representa a una sobrina de Chávez. Quise utilizar a este personaje cómo un ejemplo de las conversaciones íntimas que muestra cómo esta gente habla sobre los secretos de controlar al pueblo", explicó.

"El pueblo mismo se está controlando así mismo. Este personaje nos da uno de los capítulos más deliciosos porque la llevamos a ella con un coronel cubano que le está dando secretos. Él sabe que ella es una sobrina de Hugo Chávez y que es la encargada de pasar el 'regalo de la revolución'".

Ruiz-Barrera recordó que la serie ha sido bien recibida por la comunidad venezolana, al punto que se unió a un equipo para hacer en Youtube una publicidad especial para llamar la atención de los venezolanos y que puedan conectar con esta historia.

El filme

En medio del éxito que ha tenido Bistec dos nuevas oportunidades han surgido: finalmente Manuel logró publicar sus fotografías en un libro llamado Surreal Cuba.

El tomo compila la serie de fotografías que Manuel Ruiz-Barrera capturó durante sus viajes a Cuba, entre 1993 y 1994. Además, al final de cada página yace un código QR que al ser escaneado, Manuel cuenta una historia sobre dicho momento.

Por otra parte, el productor junto a su equipo ha comenzado la campaña para que su película pueda hacerse realidad, teniendo como meta filmarla en República Dominicana en 2025.

"Recaudar fondos no es fácil porque no hay garantías en el cine. Nosotros tenemos un modelo para la película. No es costosa porque casi todo surge en un barrio, este cuento es un cuento de un barrio representativo de la represión en muchos barrios, miles. Es también representativo de la posible esperanza", enfatizó.

Y es esa esperanza la misma que lo acompaña para hacer posible este proyecto. "Esto es un cuento que merece estar en las pantallas".

Sobre si la historia del filme será la misma del podcast, el productor expuso: "No fue fácil adaptar el guion de cine para audio. Cuando uno hace una adaptación debe transferir todo lo visual. Pero yo al tener que re imaginar partes de este cuento a audio, enriquecimos el cuento. Sin querer queriendo se ha enriquecido por adaptarlo".

Por ello, sostiene que de momento solo hace falta hacer algunos ajustes al guion original.

"Creo que tenemos un cuento para el cine que será más satisfactorio que lo que era el cuento origina".

Este 20 de septiembre, el equipo de Bistec se reunirá en Koubek Memorial Center del Miami Dade Collage, a las 6:00 p.m., para compartir con el público asistente los logros del podcast, presentar a los actores que dieron vida a los personajes e iniciar formalmente la campaña de recaudación de fondos para el filme.

"Nosotros vamos a celebrar los logros. Vamos a anunciar el lanzamiento del libro de fotografía; pero todo esto son los componentes para apuntar a los fondos de la película. Esto es una campaña para los que están comprometidos con cambiar la historia con un ángulo que no es necesariamente de revancha, sino perdón y reconciliación".

Manuel Ruiz-Barrera concluye recordando que si bien la historia de Bistec habla sobre Cuba y Venezuela, no es más que un ejemplo de otras sociedades que también son: "víctimas del control y la represión".