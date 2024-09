Marc Anthony se une al desarrollo del complejo The Estate Hotels & Residences

El proyecto aspira construir para el 2030, 15 hoteles y residencias globales y 10 centros urbanos de medicina preventiva.

La alianza

El empresario Sam Nazarian, líder del grupo sbe -que se caracteriza por innovar en el sector del lifestyle- explicó que el objetivo de esta alianza es crear espacios de lujo que cuiden la salud de sus residentes y visitantes.

"En 2006, creé SLS Hotels, una marca relevante y disruptiva para la emergente industria lifestyle. En ese entonces, el estilo de vida era 'acceso', ahora el lujo es 'longevidad'. The Estate liderará con lujo. En 2024, estamos revolucionando nuevamente, reuniendo a líderes mundiales del mercado, proporcionando una plataforma para que las mejores ideas salgan a la luz y dándoles escala. No estamos construyendo hoteles médicos, estamos construyendo hoteles de lujo, residencias y clínicas urbanas diferenciadas por su compromiso con cambiar la vida de las personas. Tengo el honor de trabajar con titanes que siempre he admirado, quienes comparten la misma visión".

Además explicó que se siente satisfecho por lograr trabajar con un grupo de empresarios comprometidos con la filantropía.

"Tony, Marc y Richard han tenido carreras globales celebradas por su excelencia e inspiración, basadas en la filantropía y el amor, y no podría estar más orgulloso de comenzar este viaje con ellos".

Por su parte, Tony Robbins destacó la importancia de agregar a proyectos como The Estate los avances en medicina preventiva.

"La medicina preventiva de alta calidad ha mejorado mi propia vida significativamente y estoy emocionado de colaborar con Sam en el lanzamiento de The Estate. Al encontrarnos con las personas donde están, ofrecemos una experiencia cinco estrellas con algunos de los expertos y servicios del mundo en diagnósticos preventivos y longevidad a nivel global".

Impacto

Se prevé que el primer centro de longevidad y medicina abra en Los Ángeles, en Century Plaza, en la segunda mitad de 2025.

El cantante y productor Marc Anthony señaló que formar parte del proyecto es una oportunidad de ser parte de la redefinición del lujo y el cambio de los estándares del futuro.

"The Estate es un proyecto verdaderamente único y transformador, y estoy emocionado de asociarme con Sam y Tony para llevarlo al mundo. Trabajar junto a visionarios como Sam y Tony, personas a las que he admirado durante mucho tiempo por su dedicación a la excelencia, la filantropía y el amor, es un honor increíble. No podría estar más orgulloso de embarcarme en este viaje con ellos. Juntos, estamos fusionando el lujo de cinco estrellas con la experiencia de los mejores especialistas del mundo en diagnósticos preventivos y longevidad. The Estate redefinirá lo que significa el lujo, estableciendo un nuevo estándar para el futuro".

Mientras que el CEO y cofundador de Fountain Life, Bill Kapp, agregó que la asociación de sbe permitirá a la población contar con tratamientos y terapias de vanguardia para el cuidado de la salud.

"Somos un equipo de líderes del mercado trabajando juntos para crear destinos de salud y bienestar de primera categoría que empoderarán a las personas para tomar control de su salud y extender su longevidad."